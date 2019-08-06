Легализация в России охоты с луками и арбалетами изменит жизнь очень большого числа россиян. И не только охотников.

Закон, разрешающий совершеннолетним и несудимым гражданам РФ использовать луки и арбалеты на охоте (принят Госдумой, одобрен Советом Федерации, подписан президентом), получил немалый общественный резонанс. Комментируют его люди, не слишком разбирающиеся в предмете. Тиражируются и обывательские заблуждения, и откровенная глупость. Например, популярный блогер и радиоведущий договорился до того, что полиция якобы получила право хватать на улицах всех лучников/арбалетчиков, а затем - дословно - "в полицейских застенках из них выбивать любые показания".

Что за показания может дать под пыткой человек, владеющий луком, не вполне понятно. Не говоря уж о том, что людей с луками и колчанами на улицах наших городов встретить можно не часто.

Давайте попробуем разобраться: что это за закон и как с ним теперь жить - пять самых актуальных вопросов.

1. Нужно ли регистрировать луки и арбалеты?

Регистрировать нужно, но не все. "Стрелковым метательным оружием" стали луки и арбалеты, у которых натяжение дуги более 27 кгс и 43 кгс соответственно. Такие вам продадут в специализированном магазине при условии наличия охотбилета и РОХи (разрешения на ношение и хранение охотничьего оружия). В двухнедельный срок покупку надо зарегистрировать. Есть ограничение: не более 5 единиц в одни руки.

Но прямо сейчас бежать в подразделения Росгвардии не стоит. Закон вступает в силу через 180 дней.

2. Что такое "натяжение дуги"?

Для выстрела нужно натянуть тетиву. Сила лука - это максимальное усилие натяжения лука при растягивании тетивы в согнутой дуге, которое измеряют в килограммах на силу - кгс. Большинство мощных луков и арбалетов в наших домашних арсеналах произведены в Китае, США, Германии, Южной Корее. Ввозили их по-разному, в т.ч. и нелегально. Поэтому не у всех паспорта на русском. Draw weight (сила натяжения) измеряется не в килограммах, а в фунтах (Lbs). Для простоты: для лука 27 кгс - примерно 60 Lbs. Для арбалета 43 кгс - 95 Lbs.

Заметим, что кроме натяжения дуг у лука еще масса характеристик. А именно: габариты (обычно измеряют в дюймах), вес (от 1,5 до 4,5 кг), длина растяжки тетивы. И многое другое. А начинать надо с ответа на вопрос: вы точно хотите охотиться на животных? Если возникло желание просто пострелять по мишеням, то приобретайте спортивный (target) лук до 60 фунтов - и будет вам счастье. Такие и регистрировать не надо.

3. А если лук уже куплен - что тогда делать?

Это самый сложный вопрос. На который исчерпывающий ответ сейчас вам не даст никто.

В пояснительной записке к новому закону говорится, что, по данным таможни, за последние пять лет в страну ежегодно ввозилось около 200 тыс. луков и арбалетов. Считаем: 5 х 200 000 = миллион. А сколько ввезли до 2014 года? Добавим внутреннее производство, отчасти кустарное...

А самое главное, непонятно, сколько из этого арсенала попадет под определение "метательное оружие". Представьте ситуацию: лук у вас есть, но натяжение дуги вы и сами не знаете. Например, он кустарного производства и никаких документов на него никогда и не было.

Силу дуг измеряют "динамометром". Но есть нюанс: просто измерить мало. Должен быть сертификат соответствия. А центры сертификации, где есть эксперты, имеющие право проводить испытания и выдавать документы (услуга платная и недешевая, кстати), расположены в крупных городах. И что делать жителям деревень, поселков и городов, где такие центры отсутствуют?

Еще вопрос: если мощный лук признан оружием, следовательно, владелец должен хранить его в стальном сейфе. Но классический лук может доходить до 1,5 метра. И где взять такой сейф?

Вопросы, вопросы...

У правоохранителей есть 180 дней, чтобы дать на них ответы. После чего у граждан будет 3 месяца, чтобы легализовать луки и арбалеты, приобретенные ранее.

Сложилась правовая коллизия - десятки тысяч людей владеют оружием, не имея разрешения.

Вспомним ситуацию с газовым оружием. До 1992 года в страну ввезли больше миллиона стволов - допустима аналогия с числом ввезенных луков. Затем государство обязало все зарегистрировать. Причем на весьма лояльных условиях: без справок и пр. Многие легализовали стволы. Многие, но не все. За год тогда правоохранители изымали по 20-25 тыс. нелегальных газовых пистолетов. Некоторые были переделаны под дробовые и малокалиберные патроны. Сегодня важно учесть этот опыт, чтобы не допустить формирование криминального "черного рынка" луков и арбалетов.

4. Ты записался в боухантеры?

Вспомните детство: если не все, то очень многие пацаны сгибали палки, натягивали тетиву и пускали стрелы с наконечником из гвоздей. Но детство уже позади, да и луки сегодня не те. Стрела с "боевым" наконечником, выпущенная из современного лука, с 70-100 метров убивает кабана.

Показателен взрыв страстей на охотничьих сайтах. Все обсуждают предстоящую охоту с луком в 2020 году. Мнения разделились. Есть охотники-радикалы, которые обещают костьми лечь, но не допустить боухантеров (охотников с луками: боу - лук, хантер - охотник) в свои угодья. Потому что, по их убеждению, городские начнут оставлять подранков.

Другие - за. В соседней Белоруссии с луком охотятся, и ничего страшного там не происходит.

А вот некто Сергей Волков пишет: "Сам я готовился полтора года перед первой охотой с луком (будучи профессиональным гидом охотников). И то накосячил. Хоть и добыл".

Есть над чем задуматься.

5. Цена вопроса

Боухантерство - дорогое удовольствие.

Луков на рынке много, и разброс цен на них огромный (от 10 000 до 150 000 руб.). Сравним оружие среднего ценового диапазона. Итак, "народная" ижевская вертикалка 12-го калибра МР-27 в зависимости от исполнения обойдется в 25-35 тыс. руб. Дробовой патрон стоит 25-30 руб.

Блочный лук "Кинетик Еретик", который многие называют идеальным выбором охотника - от 35 до 40 тыс. Стрела с наконечником - от 300 до 1000 руб.

К ружью много аксессуаров, но можно обойтись и без них. А вот с "голым" луком не охотятся. В результате его цена возрастет в 1,5-2 раза. Минимальная комплектации блочного лука - это прицел, пип-сайт, петелька релиза, полочка, релиз, стабилизатор, вязочка. Если вы не лучник, то просто не поймете, о чем идет речь: петельки и вязочки? Да что за глупости?! Увы, это вам не автомат Калашникова, он помудренее будет. К тому же, если вас научили стрелять из огнестрельного оружия, то достаточно лишь время от времени поддерживать навыки. С луком этот номер не проходит. Ты лучник до тех пор, пока тренируешься. Регулярно. До седьмого пота.

Что, не страшно? Не передумал? И расходы не пугают? Ну, тогда ты определенно Робин Гуд.