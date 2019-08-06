Закон стал менее строг к владельцам устройств, которые предназначены для "негласного получения информации". Их в народе еще называют шпионскими гаджетами. Сразу два закона опубликованы сегодня в "Российской газете". Один уголовный, другой - из Административного кодекса. Оба закона говорят о так называемых специальных технических средствах. На профессиональном сленге - СТС.

Поправки коснулись уголовной статьи 138.1 "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", а также дополнена статья 20.23 КоАП там, где говорится о нарушениях правил приобретения СТС для негласной "прослушки".

Напомним, что одним из поводов для изменение закона стало возбуждение уголовного дела против фермера из Курганской области Евгения Васильева. Он купил GPS-трекер, чтоб следить за коровой. И его привлекли. О фермере и его корове даже задали вопрос на пресс-конференции президента. Путин пообещал разобраться. Генпрокуратура начала проверку аналогичных случаев. Их оказалось немало.

Внесло законопроект в Думу правительство РФ. Авторы законопроекта ссылаются на правоприменительную практику.

Оказалось, что содержание термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" в законах не раскрыто. Из-за чего возникает правовая неопределенность. Термин взяли из постановления Конституционного суда 2011 года. В нем говорилось, что к таким спецсредствам нельзя относить средства, которые по своим техническим характеристикам "рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем".

В конце прошлого года о законах про "шпионскую технику" говорил и Верховный суд. По его мнению, если человек приобретает такие устройства для безопасности себя и своих близких или для наблюдения за домашними животными, то его действия не могут быть квалифицированы по статье 138.1 Уголовного кодекса.

И Генпрокуратура выступала против уголовного наказания за использование "шпионской техники", если в нем не было преступного умысла.

Под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации понимаются приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя).