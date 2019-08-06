Запущенный с Байконура спутник Минобороны РФ успешно выведен на орбиту

Спутник в интересах министерства обороны России, который был запущен с космодрома Байконур, успешно выведен на расчетную орбиту, сообщает "Роскосмос".

Напомним, ракета-носитель "Протон-М" стартовала сегодня с Байконура в 00.56 по московскому времени. Старт "Протона" прошел в штатном режиме. Аппарат принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова Космических войск ВКС.

На прошлой неделе 31 июля с Байконура состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12". Корабль успешно пристыковался к модулю "Пирс" МКС.