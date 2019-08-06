Жесткие санкции США: разрушат ли они экономику Венесуэлы

Белый дом ввел самые жесткие в истории санкции против Боливарианской Республики - полностью заблокированы все активы Венесуэлы на территории США. Фактически, введенные меры являются полной экономической блокадой страны и окончательно отрезают Боливарианскую Республику от американского рынка.

Подобный шаг против государства западного полушария предпринят Вашингтоном впервые за последние 30 лет. Тем не менее в указе Трампа содержится положение о том, что власти США в отдельных случаях могут выдавать разрешение компаниям на взаимодействие с венесуэльской стороной. Данное исключение сделано в интересах одной лишь компании - американского нефтегазового гиганта Chevron. Вопреки экономическим ограничениям, эта компания успешно участвует в совместных проектах по добыче нефти на территории Венесуэлы. Причем делает это с разрешения Минфина США.

По сути, новые ограничения стали признанием неспособности Вашингтона добиться смены власти в Венесуэле. С начала года под ограничения попали более 100 физических и юридических лиц, связанных, по мнению американцев, с венесуэльскими властями. Больнее всего по экономике республики ударили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, обеспечивающего более 90% валютных поступлений в госбюджет.

Впрочем, насколько новые санкции в состоянии "разрушить" венесуэльскую экономику зависит от того, насколько Каракас сумел переориентироваться на другие рынки по мере ухудшения отношений с США.