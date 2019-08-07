Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 264-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)""

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2317; N 43, ст. 5803; 2015, N 1, ст. 8, 14; 2016, N 27, ст. 4221, 4223; 2017, N 15, ст. 2134; N 18, ст. 2665; N 30, ст. 4456; 2018, N 27, ст. 3950, 3952; N 49, ст. 7524; 2019, N 12, ст. 1223; N 27, ст. 3531, 3538) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) пункт 1 после слов "операторов услуг платежной инфраструктуры" дополнить словами ", операторов услуг информационного обмена, иностранных поставщиков платежных услуг, операторов иностранных платежных систем";

б) в пункте 27 слова "к правилам" заменить словами "к определяемым оператором иностранной платежной системы правилам иностранной", после слов "по правилам" дополнить словом "иностранной";

в) дополнить пунктом 271 следующего содержания:

"271) правила иностранной платежной системы - документ (документы), содержащий (содержащие) условия осуществления трансграничных переводов денежных средств и иные условия, определяемые оператором иностранной платежной системы;";

г) дополнить пунктами 32 и 33 следующего содержания:

"32) иностранный поставщик платежных услуг - иностранная организация, имеющая право в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого она зарегистрирована, на основании лицензии или иного разрешения оказывать услуги по переводу денежных средств по банковским счетам и (или) без открытия банковских счетов и (или) осуществлять операции с использованием электронных средств платежа;

33) оператор услуг информационного обмена - организация, оказывающая операторам по переводу денежных средств на основании договоров услуги обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа между операторами по переводу денежных средств и их клиентами и (или) между операторами по переводу денежных средств и иностранными поставщиками платежных услуг (далее - услуги информационного обмена). При этом оператором услуг информационного обмена не являются операционный центр и оператор связи.";

2) в статье 7:

а) часть 2 после слов "или без использования банковского счета" дополнить словами "с учетом требований части 21 настоящей статьи";

б) дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:

"21. Клиент - физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.

22. Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, могут быть установлены случаи, при которых не допускается предоставление в соответствии с частью 2 настоящей статьи денежных средств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в пользу клиента - физического лица, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация.";

3) дополнить статьей 91 следующего содержания:

"Статья 91. Требования к приему на территории Российской Федерации электронных средств платежа и обслуживанию клиентов

1. Прием на территории Российской Федерации электронных средств платежа может осуществляться только операторами по переводу денежных средств, в том числе с участием банковских платежных агентов (субагентов), а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях оплаты их товаров (работ, услуг), использования результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с договорами о приеме электронных средств платежа, заключенными с операторами по переводу денежных средств.

2. Операторы по переводу денежных средств обязаны зачислять или переводить денежные средства, получаемые в соответствии с договорами о приеме электронных средств платежа юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, личным законом которых считается право Российской Федерации, только на банковские счета, открытые операторами по переводу денежных средств. Операторы по переводу денежных средств при приеме электронных средств платежа обязаны обеспечивать соблюдение установленных Банком России в соответствии с частью 3 статьи 27 настоящего Федерального закона требований к защите информации при осуществлении переводов денежных средств.

3. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи распространяются также на случаи обеспечения приема электронных средств платежа платежными агрегаторами, привлекаемыми операторами по переводу денежных средств в соответствии со статьей 141 настоящего Федерального закона.

4. Прием на территории Российской Федерации электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг клиентам, личным законом которых считается право иностранного государства (далее - иностранные клиенты), может осуществляться только при наличии договора между оператором по переводу денежных средств и иностранным поставщиком платежных услуг и соблюдении следующих требований:

1) установление в договоре между оператором по переводу денежных средств и иностранным поставщиком платежных услуг порядка взаимодействия между оператором по переводу денежных средств и иностранным поставщиком платежных услуг в случаях осуществления спорных, несанкционированных операций с использованием электронных средств платежа иностранных клиентов;

2) установление в договоре между оператором по переводу денежных средств и иностранным поставщиком платежных услуг срока получения денежных средств оператором по переводу денежных средств от иностранного поставщика платежных услуг не позднее трех рабочих дней со дня осуществления операции с использованием электронного средства платежа;

3) установление в договоре между оператором по переводу денежных средств и иностранным поставщиком платежных услуг способа (способов) обеспечения обязательств иностранного поставщика платежных услуг перед оператором по переводу денежных средств;

4) проведение иностранным поставщиком платежных услуг идентификации иностранных клиентов в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства, на территории которого зарегистрирован иностранный поставщик платежных услуг;

5) установление в договоре между оператором по переводу денежных средств и иностранным поставщиком платежных услуг обязанности иностранного поставщика платежных услуг предоставлять оператору по переводу денежных средств по его запросу в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения такого запроса сведения об иностранных клиентах, полученные иностранным поставщиком платежных услуг при проведении идентификации иностранных клиентов в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства, на территории которого зарегистрирован иностранный поставщик платежных услуг;

6) соблюдение установленных Банком России в соответствии с частью 3 статьи 27 настоящего Федерального закона требований к защите информации при осуществлении переводов денежных средств.

5. Оператор по переводу денежных средств обязан запрашивать у иностранного поставщика платежных услуг сведения, указанные в пункте 5 части 4 настоящей статьи, в случае возникновения подозрений, что операция с использованием электронного средства платежа иностранного клиента осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

6. Положения частей 4 и 5 настоящей статьи распространяются также на случаи обеспечения приема электронных средств платежа платежными агрегаторами, привлекаемыми операторами по переводу денежных средств в соответствии со статьей 141 настоящего Федерального закона.

7. Оператор по переводу денежных средств вправе заключать договор с иностранным поставщиком платежных услуг, предоставляющим клиентам, личным законом которых считается право Российской Федерации, электронные средства платежа только на следующих условиях:

1) осуществление операций с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг клиентам, личным законом которых считается право Российской Федерации, за счет денежных средств, переводимых иностранному поставщику платежных услуг оператором по переводу денежных средств;

2) запрет приема на территории Российской Федерации электронных средств платежа, предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг клиентам, личным законом которых считается право Российской Федерации;

3) проведение иностранным поставщиком платежных услуг в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства, на территории которого зарегистрирован иностранный поставщик платежных услуг, идентификации клиентов, личным законом которых считается право Российской Федерации, при предоставлении электронных средств платежа и осуществлении операций с их использованием за пределами Российской Федерации;

4) установление обязанности иностранного поставщика платежных услуг предоставлять оператору по переводу денежных средств по его запросу в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения такого запроса сведения, полученные иностранным поставщиком платежных услуг при проведении идентификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства, на территории которого зарегистрирован иностранный поставщик платежных услуг, о клиентах, личным законом которых считается право Российской Федерации, а также об операциях клиентов, личным законом которых считается право Российской Федерации, осуществленных за пределами Российской Федерации с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг.

8. Оператор по переводу денежных средств обязан запрашивать у иностранного поставщика платежных услуг сведения, указанные в пункте 4 части 7 настоящей статьи, в случае возникновения подозрений, что операция с использованием электронного средства платежа клиента, личным законом которого считается право Российской Федерации, осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

9. Положения частей 7 и 8 настоящей статьи не распространяются на случаи предоставления клиентам, личным законом которых считается право Российской Федерации, платежных карт в соответствии с правилами иностранной платежной системы, а также на случаи осуществления операций с такими платежными картами.

10. В случае участия иностранного поставщика платежных услуг и оператора по переводу денежных средств в одной платежной системе электронные средства платежа, предоставляемые иностранным клиентам иностранным поставщиком платежных услуг, могут приниматься на территории Российской Федерации оператором по переводу денежных средств в соответствии с правилами платежной системы без заключения с иностранным поставщиком платежных услуг договора, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, при условии включения в правила платежной системы требований частей 4 и 5 настоящей статьи.

11. Сведения об иностранных поставщиках платежных услуг, заключивших договоры с операторами по переводу денежных средств в соответствии с частями 4 и 7 настоящей статьи, включаются в перечень иностранных поставщиков платежных услуг, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке.

12. Операторы по переводу денежных средств, а также операторы платежных систем в случае, предусмотренном частью 10 настоящей статьи, обязаны предоставлять Банку России необходимые для ведения перечня иностранных поставщиков платежных услуг сведения об иностранных поставщиках платежных услуг, заключивших договоры с операторами по переводу денежных средств. Порядок, форма, состав и срок предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений об иностранных поставщиках платежных услуг устанавливаются Банком России.

13. Банк России вправе запрашивать и получать от оператора по переводу денежных средств документы и иную необходимую информацию, связанную со взаимодействием с иностранным поставщиком платежных услуг.

14. Положения частей 1 - 7 настоящей статьи распространяются также на случаи приема электронных средств платежа нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, медиаторами, арбитражными управляющими, оценщиками, патентными поверенными и иными лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

15. Информационные системы операторов по переводу денежных средств, с использованием которых осуществляется прием электронных средств платежа и обмен информацией с иностранными поставщиками платежных услуг, информационные системы операторов услуг информационного обмена, с использованием которых осуществляется взаимодействие с иностранными поставщиками платежных услуг, должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

16. В соответствии с договором между оператором по переводу денежных средств и оператором услуг информационного обмена оператором услуг информационного обмена должно предусматриваться соблюдение:

1) установленных Банком России в соответствии с частью 3 статьи 27 настоящего Федерального закона требований к защите информации при осуществлении переводов денежных средств;

2) правил платежной системы в случае привлечения оператором по переводу денежных средств оператора услуг информационного обмена для обмена информацией по операциям с использованием электронных средств платежа в рамках платежной системы.

17. Оператор услуг информационного обмена не вправе приостанавливать (прекращать) в одностороннем порядке оказание услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам.

18. В случае приостановления (прекращения) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам оператор по переводу денежных средств обязан уведомить об этом Банк России по форме, в порядке и срок, которые установлены Банком России.

19. В случае приостановления (прекращения) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам Банк России взыскивает с оператора услуг информационного обмена штраф, предусмотренный Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

20. Сведения об операторах услуг информационного обмена включаются в перечень операторов услуг информационного обмена, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке.

21. Операторы по переводу денежных средств обязаны предоставлять Банку России необходимые для ведения перечня операторов услуг информационного обмена сведения об операторах услуг информационного обмена. Порядок, форма, состав и срок предоставления операторами по переводу денежных средств сведений об операторах услуг информационного обмена устанавливаются Банком России.

22. Банк России вправе запрашивать и получать от оператора по переводу денежных средств документы и иную необходимую информацию, связанную со взаимодействием с оператором услуг информационного обмена.";

4) статью 15 дополнить частью 371 следующего содержания:

"371. Оператор платежной системы и оператор иностранной платежной системы могут заключить договор о взаимодействии при условии отражения порядка взаимодействия в правилах платежной системы и правилах иностранной платежной системы.";

5) главу 3 дополнить статьей 192 следующего содержания:

"Статья 192. Требования к функционированию иностранных платежных систем на территории Российской Федерации

1. Иностранная организация, являющаяся оператором иностранной платежной системы, в рамках которой осуществляются трансграничные переводы денежных средств физических лиц, в целях включения информации о ней в реестр операторов иностранных платежных систем направляет в Банк России заявление по форме и в порядке, которые установлены Банком России, через обособленное подразделение оператора иностранной платежной системы на территории Российской Федерации.

2. К заявлению оператора иностранной платежной системы прилагаются следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего факт регистрации иностранной организации в соответствии с законодательством страны места ее регистрации;

2) копия устава или другого учредительного документа иностранной организации;

3) копия лицензии или иного разрешения на осуществление деятельности оператора иностранной платежной системы (при наличии) либо копия документа, составленного оператором иностранной платежной системы, подтверждающего отсутствие в законодательстве иностранного государства требований о наличии лицензии или иного разрешения в качестве условия начала осуществления деятельности оператора иностранной платежной системы;

4) копия документа, подтверждающего полномочия обособленного подразделения оператора иностранной платежной системы на территории Российской Федерации на взаимодействие с Банком России в целях выполнения требований настоящего Федерального закона;

5) составленные на русском языке правила иностранной платежной системы, соответствующие требованиям частей 4 и 5 настоящей статьи;

6) информация об операторах услуг платежной инфраструктуры, привлекаемых оператором иностранной платежной системы с учетом требований пункта 5 части 15 настоящей статьи. Указанная информация включает наименование оператора услуг платежной инфраструктуры, наименование платежной системы, в рамках которой оказываются услуги платежной инфраструктуры, и регистрационный номер, присвоенный Банком России оператору платежной системы.

3. Банк России устанавливает требования к оформлению и представлению документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места регистрации иностранной организации, с приложением заверенного в установленном порядке перевода на русский язык указанных документов.

4. Правилами иностранной платежной системы в части трансграничного перевода денежных средств с участием операторов по переводу денежных средств должны определяться:

1) порядок осуществления платежного клиринга и расчета в иностранной платежной системе;

2) система управления рисками в иностранной платежной системе, включая порядок обеспечения исполнения обязательств, связанных с осуществлением расчета;

3) требования к обеспечению защиты информации в иностранной платежной системе;

4) порядок взаимодействия между оператором иностранной платежной системы и операторами по переводу денежных средств в спорных и чрезвычайных ситуациях;

5) требования к обеспечению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

5. Банк России вправе устанавливать:

1) дополнительные требования к содержанию правил иностранной платежной системы в части порядка осуществления трансграничного перевода денежных средств с участием операторов по переводу денежных средств;

2) требования к системе управления рисками в иностранной платежной системе, включая порядок обеспечения исполнения обязательств, связанных с осуществлением расчета;

3) требования к обеспечению защиты информации при осуществлении трансграничного перевода денежных средств с участием операторов по переводу денежных средств;

4) требования к обеспечению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

6. В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, Банк России принимает решение о включении иностранной организации в реестр операторов иностранных платежных систем или решение об отказе во включении в такой реестр.

7. В случае принятия решения о включении иностранной организации в реестр операторов иностранных платежных систем Банк России включает информацию об иностранной организации в реестр операторов иностранных платежных систем, который является общедоступным, и уведомляет об этом оператора иностранной платежной системы через его обособленное подразделение на территории Российской Федерации в порядке, установленном Банком России, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения. Порядок ведения реестра операторов иностранных платежных систем устанавливается Банком России.

8. Банк России отказывает иностранной организации во включении в реестр операторов иностранных платежных систем в случае:

1) непредставления документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, или представления неполного комплекта таких документов;

2) несоответствия формы документов и (или) порядка направления документов установленным Банком России требованиям;

3) несоответствия правил иностранной платежной системы требованиям частей 4 и 5 настоящей статьи.

9. В случае отказа во включении иностранной организации в реестр операторов иностранных платежных систем Банк России в установленном им порядке уведомляет об этом оператора иностранной платежной системы через его обособленное подразделение на территории Российской Федерации с указанием оснований отказа и приложением представленных документов в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе во включении в реестр операторов иностранных платежных систем.

10. Банк России исключает сведения об иностранной организации из реестра операторов иностранных платежных систем по следующим основаниям и в следующие сроки:

1) на основании заявления оператора иностранной платежной системы - не позднее 10 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления оператора иностранной платежной системы;

2) при повторном невыполнении направленного Банком России в соответствии с частью 32 статьи 32 настоящего Федерального закона требования об устранении нарушения в установленный Банком России срок - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения Банком России;

3) в случае повторного непредставления в Банк России документов и иной необходимой информации, в том числе содержащей персональные данные, в срок, указанный в запросе Банка России, направленном в соответствии с частью 31 статьи 32 настоящего Федерального закона, - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения Банком России;

4) в случае установления недостоверности предоставленной информации, на основании которой сведения об иностранной организации были включены в реестр операторов иностранных платежных систем, - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения Банком России.

11. Решение об исключении оператора иностранной платежной системы из реестра операторов иностранных платежных систем оформляется в виде приказа Банка России и опубликовывается в официальном издании Банка России "Вестник Банка России". Обжалование решения Банка России об исключении оператора иностранной платежной системы из реестра операторов иностранных платежных систем, а также применение мер по обеспечению иска (обеспечительных мер) не приостанавливает действия указанного решения Банка России.

12. Исключение сведений об иностранной организации из реестра операторов иностранных платежных систем по иным основаниям, за исключением оснований, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, не допускается.

13. При исключении сведений об иностранной организации из реестра операторов иностранных платежных систем Банк России вносит соответствующую запись в реестр операторов иностранных платежных систем и уведомляет об этом оператора иностранной платежной системы через его обособленное подразделение на территории Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем такого исключения.

14. Со дня исключения Банком России оператора иностранной платежной системы из реестра операторов иностранных платежных систем операторы по переводу денежных средств не вправе в рамках указанной иностранной платежной системы принимать к исполнению распоряжения физических лиц об осуществлении трансграничных переводов денежных средств, а трансграничные переводы денежных средств, осуществление которых было начато до указанного дня, должны быть завершены в соответствии с правилами иностранной платежной системы.

15. Оператор иностранной платежной системы обязан:

1) соблюдать правила иностранной платежной системы в части трансграничного перевода денежных средств с участием операторов по переводу денежных средств;

2) обеспечивать публичную доступность правил иностранной платежной системы на территории Российской Федерации;

3) обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, путем внесения изменений в правила иностранной платежной системы в срок не позднее 90 календарных дней после установления указанных требований;

4) представлять в Банк России через свое обособленное подразделение на территории Российской Федерации изменения в правила иностранной платежной системы в течение 10 дней со дня утверждения изменений в правила иностранной платежной системы;

5) привлекать операторов услуг платежной инфраструктуры из числа операторов услуг платежной инфраструктуры, оказывающих услуги платежной инфраструктуры в рамках платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России.

16. Оператор иностранной платежной системы, привлекаемые им операторы услуг платежной инфраструктуры не вправе приостанавливать (прекращать) в одностороннем порядке оказание услуг в рамках иностранной платежной системы операторам по переводу денежных средств и их клиентам.

17. Операторы по переводу денежных средств вправе участвовать в иностранной платежной системе при условии включения информации об операторе иностранной платежной системы Банком России в реестр операторов иностранных платежных систем.

18. Операторы по переводу денежных средств обязаны направить в Банк России уведомление об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе. Форма указанного уведомления, порядок его составления, а также порядок и срок его направления в Банк России устанавливаются Банком России.

19. Положения настоящей статьи не распространяются на иностранные организации, имеющие на территории Российской Федерации дочерние хозяйственные общества, являющиеся зарегистрированными Банком России операторами платежных систем, а также на международные финансовые организации, иностранные центральные (национальные) банки.";

6) часть 4 статьи 20 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) критериев приостановления (прекращения) участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных с приостановлением (прекращением) участия в иностранной платежной системе.";

7) часть 3 статьи 21 дополнить словами ", иностранные поставщики платежных услуг (в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств)";

8) в части 2 статьи 23 слова "в двух экземплярах" исключить;

9) статью 25 дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. При заключении договора о взаимодействии между оператором платежной системы и оператором иностранной платежной системы платежный клиринг и расчет в целях перевода денежных средств между участниками таких платежных систем осуществляются в порядке, предусмотренном договором о взаимодействии между платежными системами.";

10) в статье 27:

а) часть 1 после слов "банковские платежные агенты (субагенты)," дополнить словами "операторы услуг информационного обмена,";

б) часть 3 после слов "банковские платежные агенты (субагенты)," дополнить словами "операторы услуг информационного обмена,";

11) в статье 305:

а) часть 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) иностранный поставщик платежных услуг в качестве индивидуального участника НСПК.";

б) дополнить частью 58 следующего содержания:

"58. В случае использования платежных карт в целях обеспечения физическим лицам возможности получения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в натуральной форме мер социальной поддержки, государственной социальной помощи и льгот, в том числе льгот при пользовании транспортными услугами, кредитные организации обязаны предоставлять клиентам - физическим лицам в указанных целях только национальные платежные инструменты.";

в) дополнить частью 59 следующего содержания:

"59. При предоставлении платежных карт организациям, лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), в целях осуществления такими организациями операций за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитные организации обязаны предоставлять таким организациям только национальные платежные инструменты, в том числе национальные платежные инструменты, указанные в части 21 статьи 301 настоящего Федерального закона.";

12) в статье 306:

а) дополнить частью 23 следующего содержания:

"23. Оказание расчетных услуг расчетным центром, привлекаемым оператором НСПК в соответствии с частью 21 настоящей статьи, может осуществляться без открытия в расчетном центре банковских счетов участников НСПК, указанных в пунктах 4 - 7 части 1 статьи 305 настоящего Федерального закона, в случае привлечения оператором НСПК центрального платежного клирингового контрагента для осуществления переводов денежных средств с использованием национальных платежных инструментов, не указанных в части 2 настоящей статьи.";

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В случае привлечения кредитными организациями операторов услуг информационного обмена для организации взаимодействия, получения операционных услуг от операционного центра НСПК и услуг платежного клиринга от платежного клирингового центра НСПК операторы услуг информационного обмена обязаны соблюдать правила НСПК, принятые в соответствии с нормативными актами Банка России, указанными в части 4 настоящей статьи.";

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Положения части 4 настоящей статьи об обязательности получения операционных услуг от операционного центра НСПК применяются также к услугам подтверждения использования клиентами кредитных организаций международных платежных карт (аутентификации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при осуществлении переводов денежных средств на территории Российской Федерации.";

13) в статье 31:

а) часть 2 после слов "операторами платежных систем," дополнить словами "операторами иностранных платежных систем,";

б) часть 4 после слов "(далее - поднадзорные организации)" дополнить словами ", операторами иностранных платежных систем";

в) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. При осуществлении наблюдения в национальной платежной системе Банк России вправе запрашивать и получать от обособленного подразделения оператора иностранной платежной системы на территории Российской Федерации информацию об услугах, оказываемых в рамках иностранной платежной системы.";

14) в статье 32:

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

"1) анализирует документы и информацию (в том числе данные отчетности), которые касаются деятельности поднадзорных организаций, операторов иностранных платежных систем, участников платежных систем, участников иностранных платежных систем, а также организации и функционирования платежных систем, иностранных платежных систем;";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Банк России определяет нормативными актами:

1) формы и методики составления отчетности, в том числе отчетности поднадзорной организации и отчетности по платежной системе;

2) порядок и сроки представления в Банк России отчетности, указанной в пункте 1 настоящей части.";

в) дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:

"31. При осуществлении надзора за соблюдением операторами иностранных платежных систем требований частей 15 и 16 статьи 192 настоящего Федерального закона Банк России вправе запрашивать и получать от оператора иностранной платежной системы через его обособленное подразделение на территории Российской Федерации документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные.

32. При выявлении Банком России случаев несоблюдения оператором иностранной платежной системы требований частей 15 и 16 статьи 192 настоящего Федерального закона Банк России направляет оператору иностранной платежной системы через его обособленное подразделение на территории Российской Федерации требование об устранении нарушения с указанием срока, в течение которого указанное нарушение должно быть устранено, при этом указанный срок не может быть менее 10 рабочих дней.";

15) статью 33 изложить в следующей редакции:

"Статья 33. Порядок проведения инспекционных проверок поднадзорных организаций

1. Банк России проводит плановые инспекционные проверки поднадзорных организаций не чаще одного раза в два года. Разрешается проведение внеплановых инспекционных проверок значимой платежной системы при нарушении бесперебойности ее функционирования.

2. Инспекционные проверки поднадзорных организаций проводятся уполномоченными представителями (служащими) Банка России.

3. Порядок проведения инспекционных проверок поднадзорных организаций, в том числе определение обязанностей поднадзорных организаций по содействию в проведении инспекционных проверок, устанавливается нормативными актами Банка России.";

16) дополнить статьей 351 следующего содержания:

"Статья 351. Взаимодействие Банка России с субъектами национальной платежной системы посредством личного кабинета

1. Банк России вправе осуществлять взаимодействие с субъектами национальной платежной системы посредством информационных ресурсов Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путем предоставления им доступа к личному кабинету. Порядок ведения личного кабинета устанавливается Банком России.

2. Личный кабинет используется субъектами национальной платежной системы в целях получения от Банка России документов, в том числе запросов, предписаний Банка России, и передачи в Банк России отчетности, документов (информации), сведений, а также осуществления субъектами национальной платежной системы иных прав и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе, нормативными актами Банка России.

3. При передаче субъектами национальной платежной системы в Банк России через личный кабинет отчетности, документов (информации), сведений в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, такие документы признаются равнозначными документам на бумажном носителе.

4. Порядок взаимодействия Банка России с субъектами национальной платежной системы при использовании ими информационных ресурсов Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе личного кабинета, определяется нормативным актом Банка России.

5. Положения настоящей статьи распространяются на операторов платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, не являющихся кредитными организациями, ВЭБ.РФ, организации федеральной почтовой связи.

6. Взаимодействие Банка России с кредитными организациями при использовании ими личного кабинета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

7. Банк России вправе также осуществлять в соответствии с настоящей статьей взаимодействие с обособленными подразделениями операторов иностранных платежных систем на территории Российской Федерации, организациями, намеревающимися стать операторами платежных систем.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; 2008, N 44, ст. 4982; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6728; 2013, N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; 2014, N 19, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2016, N 1, ст. 46; 2017, N 18, ст. 2661; N 30, ст. 4456; 2018, N 11, ст. 1584, 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5115; 2019, N 27, ст. 3538) следующие изменения:

1) в статье 18:

а) в части первой:

пункт 1710 дополнить словами ", а также в рамках иных платежных систем";

дополнить пунктом 1711 следующего содержания:

"1711) при необходимости определяет максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по заключаемым в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" договорам о приеме электронных средств платежа за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт;";

б) часть вторую после слов "в рамках платежной системы Банка России," дополнить словами "а также в рамках иных платежных систем, определения максимальных значений размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по заключаемым в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" договорам о приеме электронных средств платежа за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт,";

2) главу XII1 дополнить статьей 826 следующего содержания:

"Статья 826. В случае приостановления (прекращения) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена кредитной организации и ее клиентам Банк России взыскивает с оператора услуг информационного обмена штраф:

1) в десятикратном размере суммы вознаграждения, уплаченного кредитной организацией, указанной в абзаце первом настоящей статьи, оператору услуг информационного обмена за предшествующий календарный месяц;

2) в пятидесятикратном размере суммы вознаграждения, уплаченного кредитной организацией, указанной в абзаце первом настоящей статьи, оператору услуг информационного обмена за предшествующий календарный месяц в случае, если оператор услуг информационного обмена ранее приостанавливал (прекращал) в одностороннем порядке оказание услуг информационного обмена любой обслуживаемой кредитной организации и ее клиентам.

Требование об уплате штрафа, предусмотренного настоящей статьей, оформляется предписанием Банка России. При неисполнении предписания Банк России может обратиться в суд с заявлением о взыскании с оператора услуг информационного обмена указанного штрафа.

Порядок применения штрафа, предусмотренного настоящей статьей, устанавливается нормативным актом Банка России.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункты "б" и "в" пункта 11 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. В случае использования физическими лицами на день вступления в силу подпункта "б" пункта 11 статьи 1 настоящего Федерального закона в целях, указанных в части 58 статьи 305 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", платежных карт, не являющихся национальными платежными инструментами, такие платежные карты могут использоваться до истечения срока их действия.

5. В случае предоставления кредитными организациями до дня вступления в силу подпункта "в" пункта 11 статьи 1 настоящего Федерального закона организациям, указанным в части 59 статьи 305 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", платежных карт, не являющихся национальными платежными инструментами, такие платежные карты могут использоваться до истечения срока их действия.

6. Кредитные организации обязаны направлять с 1 июля 2020 года в Банк России сведения:

1) об иностранных поставщиках платежных услуг для включения в перечень иностранных поставщиков платежных услуг;

2) об операторах услуг информационного обмена для включения в перечень операторов услуг информационного обмена.

7. Кредитные организации обязаны направлять с 1 апреля 2020 года в Банк России уведомления об участии (прекращении участия) в иностранных платежных системах.

8. Кредитные организации обязаны в течение двухсот семидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона прекратить:

1) прием электронных средств платежа иностранных поставщиков платежных услуг при несоответствии требованиям статьи 91 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе";

2) осуществление трансграничных переводов денежных средств физических лиц в рамках иностранных платежных систем, информация об операторах которых не включена Банком России в реестр операторов иностранных платежных систем, за исключением случаев, предусмотренных частью 19 статьи 192 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

9. В течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона кредитные организации обязаны обеспечить соответствие договоров, заключенных с операторами услуг информационного обмена, требованиям статьи 91 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

10. В течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона операторы платежных систем обязаны обеспечить соответствие положений правил платежных систем требованиям пункта 6 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

11. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона положения правил платежных систем, не соответствующие требованиям пункта 6 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", не подлежат применению.

Президент Российской Федерации В. Путин