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7 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 314-Ф3 "О внесении изменения в статью 20.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 7 августа 2019 г.
Вступает в силу 13 августа 2019 г.

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в статью 20.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089) изменение, дополнив ее примечанием следующего содержания:

"Примечание. Для целей настоящего Кодекса понятие "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" используется в том же значении, что и в примечании 1 к статье 1381 Уголовного кодекса Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин

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