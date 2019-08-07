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7 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 317-Ф3 "О внесении изменений в статьи 13.3 и 13.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 7 августа 2019 г.
Вступает в силу 13 августа 2019 г.

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2005, N 19, ст. 1752; 2007, N 26, ст. 3089; 2011, N 30, ст. 4585) следующие изменения:

1) статью 13.3 изложить в следующей редакции:

"Статья 13.3. Изготовление или установка радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств без специального разрешения (лицензии)

Изготовление или установка радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой.";

2) статью 13.4 изложить в следующей редакции:

"Статья 13.4. Нарушение требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот, несоблюдение норм или параметров радиоизлучения

1. Неосуществление установки радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства по месту, указанному при регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства, либо осуществление установки радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства вне места, указанного при регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Использование без регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства, подлежащих регистрации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой.

3. Нарушение условий использования радиочастотного спектра, установленных решением о выделении полосы радиочастот и (или) разрешением на использование радиочастот или радиочастотных каналов (в том числе нарушение срока регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства), нарушение правил радиообмена или использования радиочастот либо несоблюдение норм или параметров радиоизлучения -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой.

Примечания:

1. При назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, место установки радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства определяется по географическим координатам, указанным при регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства. Фактом, подтверждающим неосуществление установки радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства, является повторно выявленное в течение трех месяцев с момента первого выявления отсутствие радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства по месту, указанному при регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства.

2. При назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей либо статьей 13.7 настоящего Кодекса, учитываются следующие обстоятельства, отягчающие административную ответственность:

1) совершение длящегося административного правонарушения, продолжительность которого превышает три месяца;

2) создание в результате совершения административного правонарушения радиопомех радиоэлектронным средствам других пользователей радиочастотным спектром.

3. Не влечет административной ответственности использование радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, предназначенных для индивидуального приема программ телевизионного вещания и радиовещания, а также для использования изделий бытовой электроники, не содержащих радиоизлучающих устройств.".

Президент Российской Федерации В. Путин

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