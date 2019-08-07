Бойцы спецназа участвуют в задержании экс-президента Киргизии

В селе Кой-Таш продолжается операция по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Как стало известно, ее проводят бойцы спецназа Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

До сих пор нет официальной информации о том, что происходит в доме Атамбаева. В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали происходящее в Кой-Таше. Также неизвестно, где в настоящее время находится бывший глава государства.

Ранее сообщалось, что спецназовцы вывели Атамбаева из дома и увезли в неизвестном направлении.

По данным очевидцев, в результате штурма несколько человек получили ранения резиновыми пулями. На место происшествия выехали восемь бригад скорой помощи.