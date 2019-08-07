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07.08.2019 19:44
Рубрика: Происшествия

Дезертира через 29 лет уговорили сдаться по переписке в "Одноклассниках"

Текст: Иван Петров
Скрывавший от российского правосудия с 1990 года дезертир явился в органы военного следствия через 29 лет. Об этом сообщает Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.

Подводя итоги за первое полугодие 2019 года по уголовным делам об уклонении от военной службы, в ГВСУ отметили сокращение количества фигурантов, находящихся в розыске. По данным управления, за полгода были найдены 199 уклонившихся от прохождения службы военнослужащих. Из них 65 явились к военным следователям добровольно, а 134 были задержаны в ходе розыскных мероприятий. Всего в первом полугодии 2019 года число военнослужащих, разыскиваемых за уклонение от военной службы, сократилось на 3,9 процента.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Об одном деле рассказывается подробнее. "В ходе розыска, объявленного по уголовному делу в отношении рядового войсковой части 17692 Шапошника В.И., уклонявшегося от прохождения военной службы с 1990 года, было установлено, что он активно общается с проживающими на Украине родственниками. Была найдена его личная страница в соцсети "Одноклассники", через которую следователь вступил в переписку с близкими родственниками дезертира. Им сообщили о необходимости обращения Шапошника в военные следственные органы", - рассказали в ГВСУ.

Родственники надавили на мужчину, и 2 февраля 2019 года он обратился в военный следственный отдел, признавшись, что 29 лет назад самовольно оставил место службы.

Фото: Владимир Смирнов /ТАСС
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Военные следователи отмечают, что улучшить статистику по таким делам удалось "во многом благодаря совместной работе с прокурорами, сотрудниками органов внутренних дел, военной полиции, командованием воинских частей, общественных и правозащитных организаций". Была проведена разъяснительная работа по информированию населения, в том числе в СМИ, о возможностях, условиях и последствиях добровольной явки. "Были разъяснены основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, самовольно оставивших часть или место службы, в соответствии с примечаниями к статьям 337 (самовольное оставление части или места службы) и 338 УК РФ (дезертирство)", - отметили в военном следствии.

В примечаниях к 337-й и 338-й статьям УК с недавних пор говорится о том, что военнослужащий, впервые совершивший указанные преступления, "может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств".

Напомним, о похожем случае - тогда военным следователям удалось убедить прийти к ним скрывавшегося 25 лет дезертира - "РГ" сообщала в прошлом году.

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