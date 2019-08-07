Дезертира через 29 лет уговорили сдаться по переписке в "Одноклассниках"

Подводя итоги за первое полугодие 2019 года по уголовным делам об уклонении от военной службы, в ГВСУ отметили сокращение количества фигурантов, находящихся в розыске. По данным управления, за полгода были найдены 199 уклонившихся от прохождения службы военнослужащих. Из них 65 явились к военным следователям добровольно, а 134 были задержаны в ходе розыскных мероприятий. Всего в первом полугодии 2019 года число военнослужащих, разыскиваемых за уклонение от военной службы, сократилось на 3,9 процента.

Об одном деле рассказывается подробнее. "В ходе розыска, объявленного по уголовному делу в отношении рядового войсковой части 17692 Шапошника В.И., уклонявшегося от прохождения военной службы с 1990 года, было установлено, что он активно общается с проживающими на Украине родственниками. Была найдена его личная страница в соцсети "Одноклассники", через которую следователь вступил в переписку с близкими родственниками дезертира. Им сообщили о необходимости обращения Шапошника в военные следственные органы", - рассказали в ГВСУ.

Родственники надавили на мужчину, и 2 февраля 2019 года он обратился в военный следственный отдел, признавшись, что 29 лет назад самовольно оставил место службы.

Военные следователи отмечают, что улучшить статистику по таким делам удалось "во многом благодаря совместной работе с прокурорами, сотрудниками органов внутренних дел, военной полиции, командованием воинских частей, общественных и правозащитных организаций". Была проведена разъяснительная работа по информированию населения, в том числе в СМИ, о возможностях, условиях и последствиях добровольной явки. "Были разъяснены основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, самовольно оставивших часть или место службы, в соответствии с примечаниями к статьям 337 (самовольное оставление части или места службы) и 338 УК РФ (дезертирство)", - отметили в военном следствии.

В примечаниях к 337-й и 338-й статьям УК с недавних пор говорится о том, что военнослужащий, впервые совершивший указанные преступления, "может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств".

Напомним, о похожем случае - тогда военным следователям удалось убедить прийти к ним скрывавшегося 25 лет дезертира - "РГ" сообщала в прошлом году.