Дилеры Lada будут продавать китайские автомобили

АвтоВАЗ от потери европейской экспортной составляющей потерял немного, но вот дилеры бренда за рубежом оказались в затруднительном положении - что делать с пустующими площадями и сотрудниками, пока Lada не вернётся в Европу? Да и вернётся ли? Но выход был найден!

Пока в дилерских центрах Lada можно встретить компактный ZhiDou D2S, который может на одной зарядке проехать до 180 км. Начиная с октября 2019 года будут продавать электрокары китайской компании Joylong. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport. Joylong выпускает на домашнем рынке целую серию автомобилей - от моделей для перевозки VIP-персон до специализированной техники типа машин скорой помощи. Ассортимент в Европе будет представлен коммерческим цельнометаллическим фургоном Joylong EW5 и семиместным вэном Joylong EF5.

Ёмкость аккумулятора первого составляет 74 кВт*ч, что позволяет проехать до 325 км. EW5 может принять на борт до 9.6 кубометров груза (максимальная грузоподъёмность - 2.5 тонны), длина и ширина отсека позволяют без проблем погрузить целый европоддон.

Пассажирская "электричка" может быть оснащена батареей на 53 или 85 кВт*ч, запаса энергии которых хватает на 180 или 300 км соответственно. Электромотор у обеих моделей установлен на задней оси и на постоянке выдаёт порядка 68 л.с., доступно кратковременное увеличение мощности до 136 сил.

Цены на китайские "электрички", которые, возможно, помогут европейским дилерам Lada продержаться до возвращения российских автомобилей, пока не объявлены. Напомним, о том, что Lada приняла решение прекратить поставки машин в Европу, стало известно в апреле 2019 года.