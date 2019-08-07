"Единая Россия" поддержала расследование вмешательства в российские выборы

Госдума проведет открытое парламентское расследование по поводу вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Идею парламентской оппозиции на эту тему поддержала фракция "Единая Россия".

О таком решении журналистам заявил первый замглавы фракции Андрей Исаев. Он уточнил, что для расследования предполагается создать специальную комиссию, в которую войдут представители разных фракций.

Депутаты собрались расследовать иностранное вмешательство как в выборы в нашей стране, так и во внутриполитическую жизнь России в целом. Сначала с предложением на эту тему выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, потом его поддержали руководители ЛДПР и КПРФ. Геннадий Зюганов, в частности, предложил 19 августа провести внеочередное заседание Совета Госдумы по данному поводу.

Андрей Исаев напомнил, что Россию многократно обвиняли во вмешательстве в выборы в США и Европе. Однако никаких убедительных доказательств предъявлено не было.

- Поэтому мы считаем, что имеем и юридические, и моральные основания для того, чтобы парламент России провел свое расследование о вмешательстве в наши внутренние дела, - подчеркнул парламентарий.

По его словам, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже запросил в правоохранительных органах и МИД РФ подтверждающую информацию.

- Мы хотим разобраться, какие государства и с какой целью осуществляли подобного рода вмешательство, - заявил он, - кто в России противоправным образом получал поддержку и материальную помощь из-за рубежа, а может быть, напрямую выступал в роли агентов влияния иностранных государств.

По его словам, это будет гласное, открытое парламентское расследование, которое позволит привлечь экспертов, специалистов, заинтересованные ведомства.