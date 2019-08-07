Эксперты назвали самую путешествующую нацию

Жители Соединенного Королевства оказались самой часто путешествующей нацией в мире. К такому выводу пришли эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Согласно опубликованному отчету ведомства, за границей были около 126 миллионов британцев, что составляет 8,6% от числа всех авиапассажиров в мире. На второй строчке расположились граждане США - 115 миллионов (7,6% всех авиапассажиров). Замыкают тройку лидеров жители Поднебесной - по миру путешествуют порядка 97 миллионов китайцев (6,6% общего потока авиапутешественников). Четвертое и пятое места заняли жители Германии (свыше 94 миллионов) и Франции (порядка 60 миллионов) соответственно.

В отчете также отмечается, что в общей сложности в прошлом году все авиакомпании мира перевезли 4,4 миллиарда пассажиров на регулярных рейсов, что на 6,9% превышает показатель 2017 года.

Ранее "РГ" сообщала о том, что россиянам упростили въезд в Мальдивскую Республику. Граждане России с 25 июля могут посещать эту страну без визы в течение 90 дней, таким образом, сейчас россиянам доступны для безвизового въезда 116 стран мира.