Россиянам упростили въезд еще в одну страну

Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику. В силу вступает соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Стороны подписали соглашение месяц назад.

Гражданам России для поездки на Мальдивы достаточно иметь действительный общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт. Ранее россияне также могли въезжать на территорию этого государства посреди Индийского океана без виз, но только на 30 дней. Теперь непрерывно пребывать на Мальдивских островах без визы можно в течение трех месяцев.

Также разрешается въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию страны в течение установленного периода со дня въезда. Главное, чтобы целью поездки не была трудовая деятельность, учеба или постоянное проживание. В этом случае потребуется виза.

Мальдивы довольно известное туристическое направление. Но рост его популярности сдерживается относительно высокой стоимостью перелета и отдыха. Между тем, по данным Росстата, в 2018 году россияне совершили 38 тысяч поездок на Мальдивы, и это 26,7 процента больше, чем в 2017 году.

Сейчас россиянам доступны для безвизового въезда 116 стран мира. В "Индексе паспортов" Россия располагается на 51 строчке.

Помимо Мальдив, въезжать без визы россияне могут, например, в такие азиатские страны, как Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Монголия, Индонезия. В Европе безвизовый режим действует для россиян в Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. В Африке для безвизового въезда россиянам доступны Египет, Марокко, Тунис, Танзания, Кения, ЮАР и многие другие страны. На Ближнем Востоке безвизовый въезд доступен в Турцию, Израиль, Ливан, Катар, ОАЭ, во многие страны Латинской Америки, в том числе в Аргентину, Чили, Бразилию, Колумбию, Уругвай, Парагвай, Венесуэлу.