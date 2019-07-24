Россиянам упростили въезд еще в одну страну

Новости

Израиль атаковал сирийскую провинцию Дераа 04:18
На Камчатке пострадавших геологов эвакуируют вертолетом 04:18
Пострадавших при пожаре в лагере детей доставили в Хабаровск 04:01
Володин потребовал публичных извинений у президента Грузии в адрес РФ 03:22
Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде 02:20
США заявили о втором сбитом иранском дроне 01:57
В Kia анонсировали продажи кроссовера Seltos в России 01:06
МВД Украины из-за митингов направило в Покровск на территории ДНР спецназ 00:38
СМИ: Пограничники КНДР задержали в Японском море российских рыбаков 00:15
Трамп обвинил страны ЕС в обдирании США 23.07.2019
Задержаны екатеринбуржцы, подложившие муляж бомбы на пути кортежа Путина 23.07.2019
"Зенит" объявил о возвращении вратаря Александра Васютина 23.07.2019
Минстрой назвал условия выплаты компенсаций дольщикам вместо достройки домов 23.07.2019
Федерация бокса России проведет расследование смерти Дадашева 23.07.2019
Трамп признал важность диалога с Россией 23.07.2019
Минпромторг: Пиво останется в списке алкогольной продукции 23.07.2019
Киевского мэра Кличко допросят по делу о махинациях с землей 23.07.2019
В Москве полиция призвала граждан не ходить на акцию у мэрии 23.07.2019
Житель Кубани рассказал, что посадил сына на цепь за воровство 23.07.2019
Новым министром обороны США утвержден ветеран "войны в заливе" Марк Эспер 23.07.2019
Лавров: Представители Гуаидо пытаются контактировать с Россией 23.07.2019
В Судаке возбудили дело после драки фотографов с туристами 23.07.2019
В Севастополе рухнул лифт с тремя пассажирами 23.07.2019
Володин: Прекращение войны в Донбассе зависит от новой Верховной рады 23.07.2019
Володин рассказал, в каком случае ПАСЕ может столкнуться с новым кризисом 23.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
24.07.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Россиянам упростили въезд еще в одну страну

Текст: Евгений Гайва
Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику. В силу вступает соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Стороны подписали соглашение месяц назад.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Гражданам России для поездки на Мальдивы достаточно иметь действительный общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт. Ранее россияне также могли въезжать на территорию этого государства посреди Индийского океана без виз, но только на 30 дней. Теперь непрерывно пребывать на Мальдивских островах без визы можно в течение трех месяцев.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
На Хайнань поедем без визы

Также разрешается въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию страны в течение установленного периода со дня въезда. Главное, чтобы целью поездки не была трудовая деятельность, учеба или постоянное проживание. В этом случае потребуется виза.

Мальдивы довольно известное туристическое направление. Но рост его популярности сдерживается относительно высокой стоимостью перелета и отдыха. Между тем, по данным Росстата, в 2018 году россияне совершили 38 тысяч поездок на Мальдивы, и это 26,7 процента больше, чем в 2017 году.

Сейчас россиянам доступны для безвизового въезда 116 стран мира. В "Индексе паспортов" Россия располагается на 51 строчке.

Фото: iStock
Власти Мьянмы разрешили россиянам получать визы по прибытии в страну

Помимо Мальдив, въезжать без визы россияне могут, например, в такие азиатские страны, как Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Монголия, Индонезия. В Европе безвизовый режим действует для россиян в Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. В Африке для безвизового въезда россиянам доступны Египет, Марокко, Тунис, Танзания, Кения, ЮАР и многие другие страны. На Ближнем Востоке безвизовый въезд доступен в Турцию, Израиль, Ливан, Катар, ОАЭ, во многие страны Латинской Америки, в том числе в Аргентину, Чили, Бразилию, Колумбию, Уругвай, Парагвай, Венесуэлу.

Экономика Туризм Отмена визового режима
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин потребовал публичных извинений у президента Грузии в адрес РФ
СМИ: Пограничники КНДР задержали в Японском море российских рыбаков
МВД Украины из-за митингов направило в Покровск на территории ДНР спецназ
МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе
Росстат объяснил рекордный приток мигрантов