Geely Atlas получат голосового помощника Алису

Geely начнет в России продажи кроссовера Atlas с мультимедийным комплексом "Яндекс.Авто". Обновленное бортовое устройство с российским ПО появится на версиях машины с турбированным мотором.

Старт продаж новинок намечен на 12 августа. Тогда же компания объявит цены. Такие комплексы обычно делают автомобиль дороже примерно на 50 тысяч рублей. Однако пока неизвестно, будет ли Geely оборудовать "Яндекс.Авто" имеющиеся версии Atlas 1.8 или поработает над их опциональным наполнением. Так, у Chery кроссоверы Tiggo 5 с российской мультимедиа оказались дешевле, чем со штатной китайской. Но у них нет круиз-контроля, двух дополнительных динамиков и кожаной оплетки рулевого колеса.

"Яндекс.Авто" для Chery получит все стандартные опции. Это "Навигатор", "Погода", "Музыка", "Радио", браузер, голосовой помощник Алиса и возможность разговаривать по телефону. Работают комплексы и без интернета, но у них есть встроенный модем 4G. Обычно такие машины продают уже с предоплаченным на полгода или год интернетом.

Отметим, что Geely Atlas станет уже восьмой моделью на российском рынке, которая получит комплексы "Яндекс.Авто". Ранее ими обзавелись некоторые версии Toyota RAV4 и Camry, Nissan Qashqai и X-Trail, Renault Kaptur, Honda CR-V и Chery Tiggo 5.