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Исполнитель роли Ихтиандра ответил на комплимент Тарантино

Новости
    07.08.2019, 18:40
Текст:   Олег Усков

Народный артист Российской Федерации Владимир Борисович Коренев, в 1961 году сыгравший Ихиандра в так полюбившейся Квентину Тарантино экранизации "Человека-амфибии" Беляева, прореагировал на теплые слова голливудского режиссера.

При этом 79-летний актер отметил, что с удовольствием бы у Тарантино снялся.

"Если ему нравится, то это можно считать комплиментом для себя. От Тарантино комплимент я слышу впервые", - поделился Владимир Борисович с РИА Новости. Добавив, что в целом похвалы ему получать не впервой, естественно. "Очень много было комплиментов от разных людей по поводу этого фильма, которые слышал за свою жизнь", - заявил Коренев.

Далее любезно обратив внимание, что и Квентин Тарантино - "замечательный режиссер" и "талантливый человек", а его творчество "вырывается из общего ряда".

Фото: Петр Суздальцев/РГ
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"Передавайте от меня привет Тарантино. Скажите, что он тоже мне очень нравится. Он забавный, интересный, неожиданный. Ведет себя очень интересно", - уточнил актер. Назвав кинематографиста "индивидуальностью очень яркой и в жизни, и в кино".

Ихтиандр стал первой главной ролью Коренева, и сразу - прославленной. После были работы в лентах и сериалах "Дети Дон Кихота", "Освобождение", "Рудин", "Дети Арбата", "Тайны дворцовых переворотов".

Наш отчет с московской пресс-конференции режиссера, на которой он представил свой предпоследний фильм "Однажды… в Голливуде", смотрите здесь.

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