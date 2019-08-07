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Сыр, Брюс Ли и советское кино: главное из пресс-конференции Тарантино

Новости
    07.08.2019, 16:35
Текст:   Алексей Литовченко
На редкость солнечным для этого неласкового лета московским утром любимый почти всеми режиссер, немного актер и в целом лучезарная личность Квентин Тарантино дал большую пресс-конференцию - в рамках промо-кампании своего нового фильма "Однажды в… Голливуде". Тарантино щеголял в аляповатой рубашке, был весел, игрив, причесан, энергичен и вежлив, активно жестикулировал и не стеснялся в выражениях.

С ним вместе, за одним столом, сидели продюсеры Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман. Журналисты внимания их удостаивали редко, но они не обижались. По крайней мере, не подавали виду. Последний, впрочем, при ответе на один из вопросов - о том, не хотелось ли им в процессе производства неуемную фантазию Квентина немного взнуздать, постараться сделать фильм более гладким и мейнстримовым, - лишь дважды произнес единственное слово "нет".

Фото: kinopoisk.ru
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Квентин был куда более многословен. Поведал множество любопытного. В частности, как в детстве любил смотреть фильм "Человек-амфибия", который, оказывается, частенько в начале 70-х у них там по телевизору показывали. Правда, Тарантино понятия тогда не имел, что это советская картина - так как ее подвергли дубляжу. Только потом узнал с удивлением.

Нисколько не смутили Квентина весьма каверзные вопросы, касающиеся образа Брюса Ли, по поводу которого гневно высказалась дочка легендарного кунг-фу-артиста, и обвинений в расизме, сексизме и прочих смертных грехах. Квентин все по полочкам разложил, объяснив, почему герой Брэда Питта вполне мог бы при определенных условиях Брюса Ли в бою одолеть, а также почему обвинения в расизме, сексизме и прочих смертных грехах - это полный бред.

За свое красноречие, творческие заслуги и проявленные исключительные личные качества Квентин Тарантино был одарен не только бурными аплодисментами и признаниями в любви, но и отечественным сыром. Который тут же понюхал и одобрил.

Фильм "Однажды в… Голливуде" стартует в российском прокате 8 августа. Нашу развернутую, без спойлеров рецензию вы можете прочитать здесь.

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