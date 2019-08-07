Кадастровая палата разъяснила, кого коснется новая "дачная амнистия"

"Ранее действие "дачной амнистии" распространялось на объекты недвижимости, находящиеся на земельных участках под дачное хозяйство, садоводство, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства. Новая норма затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства", - уточняет эксперт палаты Надежда Лещенко.

Оформить дома и капитальные строения дачники смогут на основании технического плана здания. Необходимым документом для его подготовки является декларация, составленная собственником земли. Соответственно, потребуются еще и документы на землю. "Для оформления собственности таких объектов владельцу достаточно сначала обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана, а после - предоставить лично в МФЦ или отправить по почте", - добавляет Лещенко.

Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях под ИЖС, для них сохраняется действующий уведомительный порядок. В данном случае владельцу потребуется направить в администрацию субъекта РФ уведомление о планируемом строительстве, в том числе описание параметров объекта недвижимости. После - уведомление об окончании строительства с приложением технического плана здания.

Оформление собственности произойдет только после получения застройщиком уведомления о соответствии построенного объекта заявленным характеристикам. Если человек заявлял о планируемом строительстве двухэтажного дома, а построил трехэтажный, ему будет отказано в оформлении собственности. Эксперты просят обращать на этот момент особое внимание.

Но что важно: по амнистии можно зарегистрировать в собственность начавшие строиться дома. С момента окончания прежней амнистии (с 1 марта 2019 года), как напомнил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Па¬вел Крашенинников, возникли серьезные проблемы с регистрацией домов, находящихся в процессе стройки. Ведь до 4 августа 2018 года - момента вступления в силу поправок в Градостроительный кодекс, которые ввели уведомительный характер строительства и оформления в собственность недвижимости, - никто никаких уведомлений не требовал. Соответственно, люди начали строиться и как бы оказались вне закона. Получалось, что после 1 марта нынешнего года их стройка незаконна. "В результате оформление прав граждан на возведенные дома стало возможным только через суд", - отмечал Павел Крашенинников.

Обновленная "дачная амнистия" дала возможность собственникам земли, у которых дом уже построен или его строительство начато до 4 августа 2018 года, подать уведомление о начале строительства. Сделать это можно на протяжении всего срока "дачной амнистии". Чиновники обязаны принять уведомление и, если стройка проведена без нарушений, дождаться еще одного уведомления от собственника земли об окончании строительства и отправить документы на регистрацию в Росреестр.