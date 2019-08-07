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07.08.2019 19:08
Рубрика: Экономика

Линейка Шишкина

Как российские дизайнеры развенчивают миф о незыблемости иностранных брендов
Текст: Лариса Розова
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(7932)
Что сегодня необходимо российским предпринимателям, чтобы выйти на международные рынки в условиях жесточайшей конкуренции? Наш корреспондент беседует с уральским дизайнером Дмитрием Шишкиным, создателем портновской мануфактуры SHISHKIN.
Одежда отвечает потребностям и профессиональных спортсменов, и любителей активного отдыха. Фото: Дмитрий Шишкин Одежда отвечает потребностям и профессиональных спортсменов, и любителей активного отдыха. Фото: Дмитрий Шишкин
Одежда отвечает потребностям и профессиональных спортсменов, и любителей активного отдыха. Фото: Дмитрий Шишкин

На какие этапы можно разделить развитие вашей компании?

Дмитрий Шишкин: К концу 2015 года мы создали "Bespoke atelier" - ремесленный синдикат по ручному пошиву элитной мужской одежды. В 2016 году запустили "Uniform atelier" - производство промышленных коллекций в спортивном и повседневном стиле. К концу 2017 года ввели в эксплуатацию "MTM atelier" - фабрику по производству классической одежды в среднем сегменте. С 2020 года планируем создание флагманских магазинов и развитие франчайзинга. А участие в международной выставке ИННОПРОМ-2019 показало, что наша разработка - капсульная коллекция "PUTIN TEAM" - вызывает большой интерес. Отклик как посетителей выставки, так и наших потребителей позволяет рассчитывать на успешную реализацию амбициозных идей.

Расскажите подробнее о коллекции "PUTIN TEAM". Что она собой представляет, чем вызвано повышенное внимание к ней?

Дмитрий Шишкин: Это особенная коллекция. Мы разработали ее совместно с Министерством промышленности и торговли РФ при непосредственном участии курирующего российский легпром заместителя министра Виктора Евтухова. Хотя Виктор Леонидович курирует в минпромторге много различных отраслей, в легпром, что называется, душу вкладывает. Собственно, Виктора Евтухова можно назвать одним из авторов этой разработки. Он обратил внимание на наше производство, на то, как мы относимся к качеству выпускаемой продукции, как внедряем новейшие технологии. Так на базе мануфактуры SISHKIN появилась линейка одежды под брендом "PUTIN TEAM", которая включает горнолыжную экипировку и одежду outdoor.

Совместно разработали дизайн, отрисовали исходники, внесли профессиональные корректировки, много спорили, предлагали, согласовывали. Это была увлекательная совместная творческая работа. Все модели были пошиты на цифровой швейной фабрике в Екатеринбурге. При производстве применены инновационные материалы и новейшие технологии 3D-моделирования, бесшовного и ультразвукового соединения - все для достижения максимальной герметичности, воздухо- и водонепроницаемости и пластичности изделий.

Коллекция сшита не для продажи. Она - имиджевая, и расходится на подарки. Все, кому удалось примерить изделия, отмечают удобство, продуманность деталей, комфорт. Ткани и фурнитура - высочайшего качества, прошли испытания в разных климатических зонах с разными нагрузками.

Среди моделей, вызвавших наибольшее внимание и ажиотаж на ИННОПРОМ-2019, - горнолыжный комбинезон, тренерский плащ, куртки анорак и аляски. Одна из наших целей, ради которой мы в сотрудничестве с минпромом создали новую линейку одежды, - популяризация здорового образа жизни. Одежда по примененным в ней технологическим приемам отвечает потребностям и профессиональных спортсменов, и обычных любителей активного отдыха. Мы хотим показать, что в России могут шить одежду, не уступающую по исполнению и качеству известным мировым брендам.

А не боитесь конкуренции с иностранными марками? Как вообще относитесь к импортозамещению?

Дмитрий Шишкин: Создание швейных фабрик на Урале показывает, что импортозамещение может быть успешным в легкой промышленности. Мы начинаем создавать активную конкуренцию итальянским, английским и немецким компаниям, а ведь это до недавних времен для российского легпрома было вне зоны досягаемости. Возникающая конкуренция свидетельствует об уровне развития в России технологий и дизайна и является показательной для всей отрасли. С экспортом все тоже успешно. Более четверти продукции SHISHKIN unifofm atelier стабильно уходит за рубеж. В первую очередь на экспорт идут спортивная одежда и частично классические мужские костюмы. Наши основные зарубежные заказчики - компании Австрии и Германии. При этом наша одежда продается по всей континентальной Европе. Кроме того, часть клиентов покупает и затем перепродает наши изделия на азиатском рынке.

Экономика Бизнес
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