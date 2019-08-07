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Лайки не нужны? Нововведение разделило "ВКонтакте" на два лагеря

Текст:   Антон Благовещенский
07.08.2019,  
11:55
Фото: Антон Благовещенский/РГ Фото: Антон Благовещенский/РГ
Фото: Антон Благовещенский/РГ

Администрация "ВКонтакте" приступила к тестированию функции скрытия счетчиков лайков и репостов под записями пользователей.

По словам директора по росту и исследованиям соцсети Андрея Законова, раньше лайки "демонстрировали коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента".

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Как пишет ТАСС, соцсеть тестирует разные отображения социальных кнопок под постами. Один из вариантов - лайки и репосты без цифр. В эксперименте участвует "небольшая аудитория".

Ранее на аналогичный шаг пошла администрация Instagram. По мнению авторов эксперимента, погоня за лайками может способствовать занижению самооценки у пользователей.

Отказ от лайков вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей. Многие из них выражают недовольство.

 

 

Однако есть и те, кому идея нравится.

 

Для кого-то стало сюрпризом, что "ВКонтакте" до сих пор существует накрутка лайков.

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