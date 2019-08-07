Лайки не нужны? Нововведение разделило "ВКонтакте" на два лагеря

Администрация "ВКонтакте" приступила к тестированию функции скрытия счетчиков лайков и репостов под записями пользователей.

По словам директора по росту и исследованиям соцсети Андрея Законова, раньше лайки "демонстрировали коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента".

Как пишет ТАСС, соцсеть тестирует разные отображения социальных кнопок под постами. Один из вариантов - лайки и репосты без цифр. В эксперименте участвует "небольшая аудитория".

Ранее на аналогичный шаг пошла администрация Instagram. По мнению авторов эксперимента, погоня за лайками может способствовать занижению самооценки у пользователей.

Отказ от лайков вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей. Многие из них выражают недовольство.

Только я решил делать блог ВК, как они решили там скрыть лайки... — вся соль стартапа (@ermakcho) August 7, 2019

твиттер заразил вк

тоже лайки убирает — сталкер (@zeff_25) August 4, 2019

А жить-то как?))) Соцсеть "ВК" начала тестировать отключение счетчика лайков и репостов - сообщил директор по росту и исследованиям,ибо изначально лайки были средством общения между людьми,а со временем стали мерилом качества контента.Instagram тоже может скрыть количество лайков — Неонила (@gNWaL28ojuJVYct) August 7, 2019

Однако есть и те, кому идея нравится.

вк начал скрывать лайки под постами и знаете что? мне нравится эта идея

в конце концов мы начали забывать что главное это делать то что нравится ТЕБЕ а не другим — Νταρια✨ (@farett_) August 6, 2019

В след за инстой вк тоже тестирует скрытые лайки, вообще от этой парадигмы тщеславия пора давно было отказаться, не стоит больше ждать и медлить — Robert Edward Lee (@uncle_teo) August 6, 2019

Для кого-то стало сюрпризом, что "ВКонтакте" до сих пор существует накрутка лайков.