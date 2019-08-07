Мединский подарил Тарантино сборник стихов Пастернака

Режиссер Квентин Тарантино приехал в Москву накануне премьеры своего нового фильма "Однажды… в Голливуде". Режиссер уже прогулялся по Кремлю, где экскурсию для него провел Владимир Мединский. По завершении прогулки министр культуры РФ сделал ему небольшой подарок.

Глава Минкульта вручил Тарантино факсимильное издание "Близнец в тучах" - это первая книга стихов Бориса Пастернака, вышедшая в 1913 году. Известно, что американский режиссер большой поклонник творчества поэта, а в свой предыдущий визит в Москву в 2004 году он посетил могилу Пастернака в Переделкино, сообщает пресс-служба министерства культуры.

"Однажды… в Голливуде" выходит в российский прокат с 8 августа. Это девятый фильм знаменитого режиссера.