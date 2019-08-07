МИД России прокомментировал отставку посла США Хантсмана

В МИД России прокомментировали отставку посла США в Москве Джона Хантсмана. В ведомстве отметили, что американская внутриполитическая конъюнктура не позволила реализовать потенциал двусторонних отношений с Россией.

В министерстве добавили, что американский посол был высококлассным специалистом. Однако дипломаты считают, что оценивать работу посла Джона Хантсмана стоит лишь американской стороне, передает ТАСС.

Напомним, посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке, поскольку собирается поучаствовать в борьбе за кресло губернатора американского штата Юта. Дата отставки - третье октября 2019 года, что, как рассчитывает посол, даст время Белому дому найти ему замену и провести ее через сенат.