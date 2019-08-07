Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе

Минэкономразвития оценивает вероятность августовской дефляции как высокую, следует из обзора ведомства "Картина инфляции. Август 2019 года".

В Минэкономразвития прогнозируют, что итоговый показатель дефляции в августе составит от - 0,2 процента до 0 процентов (месяц к месяцу). Такой уровень соответствует годовой инфляции 4,4-4,5 процента. Дефляция по итогам августа возможна при ускорении удешевления сезонных овощей и фруктов, говорится в обзоре.

В июле 2019 года годовая инфляция продолжила замедляться - до 4,58 процента после 4,66 процента месяцем ранее. Основной вклад в рост цен в июле внесла индексация тарифов на коммунальные услуги для населения. При этом темпы продовольственной дефляции в июле несколько замедлились на фоне замедления темпов удешевления плодоовощной продукции, указывают в Минэкономразвития.

По данным Росстата, за июль потребительские цены выросли в среднем на 0,2 процента. На неделе с 23 по 29 июля потребительские цены снизились на 0,1 процента - это первая зафиксированная службой недельная дефляция за два года.

Годовая инфляция, по текущему прогнозу Банка России, по итогам 2019 года составит 4,2-4,7 процента.