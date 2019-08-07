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07.08.2019 10:31
Рубрика: Экономика

Народный банк Китая снизил курс юаня до нового минимума

Текст: Роман Маркелов
Народный банк Китая продолжает ослаблять официальный курс юаня. В среду регулятор опустил его до 6,9996 юаня за доллар США.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Снижение официального курса юаня к доллару происходит пятый рабочий день подряд. Его текущее значение находится на минимуме с 15 мая 2008 года. На форексе курс юаня к доллару находится выше отметки 7,04.

Действия Народного банка Китая по ослаблению официального курса собственной валюты связаны с новым витком торгового противостояния между КНР и США.

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

Очередным шагом со стороны США в торговом противостоянии с Китаем стало заявление американского Минфина, в котором Китай официально назван "валютным манипулятором".

Народный банк Китая достаточно долго поддерживал курс юаня, добиваясь его стабильности, однако, чтобы компенсировать негативный эффект от очередного повышения американских ввозных пошлин, регулятор решил пойти на ослабление национальной валюты, констатирует аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. При этом к кардинальной девальвации китайский центробанк не готов, считает он.

По словам Маккиннона, помимо определенных выгод ослабление юаня может иметь серьезные негативные последствия, включая увеличение эффективной долговой нагрузки и ускорение инфляции цен на импортные товары (что может привести к снижению спроса на иностранные предметы роскоши).

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