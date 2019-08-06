США введут дополнительные пошлины на китайский импорт

Это стало ответом на намерение США с первого сентября ввести дополнительные десятипроцентные пошлины на импорт китайской продукции стоимостью 300 миллиардов долларов. В случае их введения дополнительными пошлинами будет облагаться практически весь китайский экспорт в США.

Официальный Пекин отмечает, что действия США "серьезно нарушают договоренности сторон, достигнутые в Осаке". На саммите "большой двадцатки" в Осаке в ходе диалога с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп пообещал не вводить новые дополнительные тарифы на импорт китайских товаров. США нарушают данные ими обещания, и Китай имеет полное право предпринять ответные действия.

После достижения торговых договоренностей в Осаке Китай импортировал из США 2,27 миллиона тонн соевых бобов. С 19 июля китайские компании подали целый ряд запросов ни снижение импортных тарифов на сельхозпродукцию из США. Речь идет о понижении пошлин по сделкам о закупке 130 тысяч тонн соевых бобов, 120 тысяч тонн сорго, 60 тысяч тонн пшеницы, 40 тысяч тонн свинины, 25 тысяч тонн хлопка, 5700 тонн молочных продуктов, 400 тонн свежих фруктов.

Последние действия Вашингтона прежде всего ударят по американским фермерам. Недавно ряд сельскохозяйственных организаций США опубликовал совместное заявление, в котором выступил против введения дополнительных пошлин на китайские товары. В заявлении подчеркивается, что фермерам нужны рынки, а не пошлинные заграждения. Газета Los Angeles Times сообщила, что торговая война ввергает американскую фермерскую экономику в кризис. По прогнозам, доходы сельского хозяйства США составят 69,4 миллиарда долларов, снизившись на примерно 45 процентов по сравнению с 2013 годом. Если США еще будут вводить все новые пошлины на китайские товары, то это, безусловно, нанесет еще один удар по сельскому хозяйству, которое и без того уже сталкивается с такими трудностями, как снижение цен на сельхозпродукцию и стихийные бедствия.