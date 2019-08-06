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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

США введут дополнительные пошлины на китайский импорт

Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США, а также не исключает введение повышенных импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, закупленную в США после третьего августа. С соответствующим заявлением выступил Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Это стало ответом на намерение США с первого сентября ввести дополнительные десятипроцентные пошлины на импорт китайской продукции стоимостью 300 миллиардов долларов. В случае их введения дополнительными пошлинами будет облагаться практически весь китайский экспорт в США.

Фото: AP Photo/Andy Wong
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Официальный Пекин отмечает, что действия США "серьезно нарушают договоренности сторон, достигнутые в Осаке". На саммите "большой двадцатки" в Осаке в ходе диалога с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп пообещал не вводить новые дополнительные тарифы на импорт китайских товаров. США нарушают данные ими обещания, и Китай имеет полное право предпринять ответные действия.

После достижения торговых договоренностей в Осаке Китай импортировал из США 2,27 миллиона тонн соевых бобов. С 19 июля китайские компании подали целый ряд запросов ни снижение импортных тарифов на сельхозпродукцию из США. Речь идет о понижении пошлин по сделкам о закупке 130 тысяч тонн соевых бобов, 120 тысяч тонн сорго, 60 тысяч тонн пшеницы, 40 тысяч тонн свинины, 25 тысяч тонн хлопка, 5700 тонн молочных продуктов, 400 тонн свежих фруктов.

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Последние действия Вашингтона прежде всего ударят по американским фермерам. Недавно ряд сельскохозяйственных организаций США опубликовал совместное заявление, в котором выступил против введения дополнительных пошлин на китайские товары. В заявлении подчеркивается, что фермерам нужны рынки, а не пошлинные заграждения. Газета Los Angeles Times сообщила, что торговая война ввергает американскую фермерскую экономику в кризис. По прогнозам, доходы сельского хозяйства США составят 69,4 миллиарда долларов, снизившись на примерно 45 процентов по сравнению с 2013 годом. Если США еще будут вводить все новые пошлины на китайские товары, то это, безусловно, нанесет еще один удар по сельскому хозяйству, которое и без того уже сталкивается с такими трудностями, как снижение цен на сельхозпродукцию и стихийные бедствия.

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