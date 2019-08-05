Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из США

Правительство Китая выпустило распоряжение, в котором говорится о запрете государственным компаниям приобретать американскую сельскохозяйственную продукцию. Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, подобное решение было принято китайскими властями на фоне очередной эскалации торгового противостояния с США.

Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР. Их общая стоимость составит 300 миллиардов долларов. В качестве причин такого шага Трамп назвал невыполнение Китаем обещаний об увеличении закупок американской сельхозпродукции.