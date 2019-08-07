Нефть марки Brent упала ниже 58 долларов с начала января

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до 57,13 доллара за баррель (-3,43%). Таким образом, цена на "черное золото" этой марки упала ниже 58 долларов за бочку, что стало впервые с 8 января 2019 года.

Также подешевела смесь марки WTI на 3,43% и стала стоить 51,79 доллара за баррель.

Эксперты это связывают с трудной ситуацией вокруг торговых отношений между США и Китаем. Кроме того, цены на сырье тянет вниз прогноз минэнерго США по стоимости нефти на 2019-2020 годы, который был изменен в сторону снижения.

Курс рубля на Московской бирже несильно отреагировал на такую динамику на нефтяном рынке. Доллар подорожал на 18 копеек и стал стоить 65,47 рубля, курс евро вырос на 33 копейки, до 73,44 рубля.