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07.08.2019 18:05
Рубрика: Экономика

Нефть марки Brent упала ниже 58 долларов с начала января

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до 57,13 доллара за баррель (-3,43%). Таким образом, цена на "черное золото" этой марки упала ниже 58 долларов за бочку, что стало впервые с 8 января 2019 года.

Также подешевела смесь марки WTI на 3,43% и стала стоить 51,79 доллара за баррель.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Эксперты это связывают с трудной ситуацией вокруг торговых отношений между США и Китаем. Кроме того, цены на сырье тянет вниз прогноз минэнерго США по стоимости нефти на 2019-2020 годы, который был изменен в сторону снижения.

Курс рубля на Московской бирже несильно отреагировал на такую динамику на нефтяном рынке. Доллар подорожал на 18 копеек и стал стоить 65,47 рубля, курс евро вырос на 33 копейки, до 73,44 рубля.

Экономика Отрасли Нефть и газ Обзор рынков Цена на нефть
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