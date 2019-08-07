Пентагон выступил против любых операций Турции на севере Сирии

Министр обороны США Марк Эспер считает неприемлемой любую операцию Турции, которую она попытается провести на севере Сирии.

Глава Пентагона подчеркнул, что США предотвратят все односторонние вторжения на территорию САР, которые будут идти вразрез с взаимными интересами Соединенных Штатов, Турции и курдов на севере Сирии, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

Ранее, напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в районе к востоку от Евфрата в северной Сирии. Эта территория сейчас находится под контролем курдских отрядов самообороны, которых поддерживают США.

О планируемой операции турецкая сторона уже оповестила власти России и США. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон обеспокоен планами Турции и считает подобные действия неприемлемыми.