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Рубрика: В мире

Пентагон выступил против любых операций Турции на севере Сирии

Министр обороны США Марк Эспер. Фото: AP Photo/Alex Brandon Министр обороны США Марк Эспер. Фото: AP Photo/Alex Brandon
Министр обороны США Марк Эспер. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Министр обороны США Марк Эспер считает неприемлемой любую операцию Турции, которую она попытается провести на севере Сирии.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Глава Пентагона подчеркнул, что США предотвратят все односторонние вторжения на территорию САР, которые будут идти вразрез с взаимными интересами Соединенных Штатов, Турции и курдов на севере Сирии, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

Ранее, напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в районе к востоку от Евфрата в северной Сирии. Эта территория сейчас находится под контролем курдских отрядов самообороны, которых поддерживают США.

О планируемой операции турецкая сторона уже оповестила власти России и США. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон обеспокоен планами Турции и считает подобные действия неприемлемыми.

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