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07.08.2019 15:02
Рубрика: В мире

Посол РФ: США вмешиваются во внутренние дела Сербии, а обвиняют Россию

Текст: Александр Борисов (Белград)

Новый посол США в Сербии Энтони Годфри, прибывший в Белград с позиции заместителя главы американской дипломатической миссии в Москве, продолжил политику своих предшественников, начав свою деятельность на Балканах с распространения различные выдумок и слухов о негативном влиянии РФ в регионе.

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"После дипломатической службы в Москве абсолютно уверен в агрессивном поведении России, ее токсичном влиянии и кампании дезинформации, проводимой Москвой в Европе. США прикладывают огромные усилия, чтобы противостоять ей", - сказал Годфри, чьи слова приводит портал "Балканист".

Заявление американского дипломата о "токсичном влиянии Москвы" не осталось без внимания посла России в Сербии Александра Боцана-Харченко. "Это часть стандартной риторики и выдумок Вашингтона, связанных с желанием глобального доминирования", - подчеркнул он в интервью сербскому изданию "Вечерние новости".

Боцан-Харченко обратил внимание на то, что "наше видение ситуации в Европе, включая ситуацию на Балканах, основано на принципе единого, безопасного, экономического и культурного пространства без каких-либо разделений". "Мы уверены, что конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество во всех областях будет полезно региональной стабильности и отвечает интересам как наших стран, так и всего европейского континента, - констатировал он. - Надеемся, что это однажды станет очевидным и для Вашингтона".

Российский дипломат выразил непонимание, почему главными задачами США в Сербии указаны и те, что касаются исключительно внутренних дел данной балканской страны. "Это прямое вмешательство во внутреннюю политику государства, - резюмировал Боцан-Харченко. - А такая приоритетная задача, как активизация работы Специального суда по военным преступлениям Армии освобождения Косово вообще не упоминается".

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Годфри до того, как стал заместителем посла США в Москве, значительную часть своей дипломатической карьеры провел на Ближнем Востоке (Турция, Армения, Ирак), а также служил в посольствах в Загребе, Дублине и Минске. Дипломат окончил Калифорнийский университет, говорит на русском, турецком и сербско-хорватском языках. Примечательно, что до прихода в Госдеп он свыше десяти лет отдал американскому флоту.

В Москве Годфри причисляли к кураторам внесистемной оппозиции, о чем свидетельствуют его многочисленные встречи с лидерами различных политических и общественных организаций в РФ.

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