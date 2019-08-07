Пострадавшие в Турции россияне остаются в больнице

Двое из шести россиян, которые пострадали в ДТП с микроавтобусом на турецком курорте Аланья, госпитализированы.

"У туристки гематомы и травма головы, у ее супруга - травма руки", - передает "Интерфакс" сообщение пресс-службы страховой компании ERV.

Там добавили, что все пострадавшие были госпитализированы в больницу Alanya Yasam, но после оказания первой медицинской помощи четверых отпустили, а еще двоих перевезли в госпиталь Antalya Vakfi Yasam.

В настоящее время супруги находятся на так называемом послеоперационном лечении. За ними наблюдают врачи.

В страховой компании отметили, что россияне уже не смогут попасть на свой самолет, чтобы отправиться на родину. Но суммы страховки хватит, чтобы отправить их другим рейсом.

Напомним, ДТП произошло в сафари-парке, где водитель не удержал микроавтобус на дороге, и тот упал с высоты 20 метров. Всего в автомобиле находилось 11 туристов. Один из них - 46-летний голландец - скончался от травм.