Представитель Вилли Токарева прокомментировала ситуацию с его похоронами

Похороны советского, американского, российского певца, автора песен и актера Вилли Токарева, скончавшегося 4 августа на 85-м году жизни, сегодня не состоятся.

Ранее сообщалось, что знаменитого шансонье и одного из самых прославленных исполнителей т.н. "эмигрантской песни" похоронят 7 августа. Но в пресс-службе артиста это опровергли, заявив, что дата траурной церемонии пока официально не определена.

"Сегодня похорон не будет", - сказала ТАСС представитель Токарева. Без дальнейших уточнений.

Вилен Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев, Шовгеновский район, Адыгейская автономная область. В 1974 году эмигрировал в США, где пятью годами позже выпустил дебютный сольный альбом - "А жизнь - она всегда прекрасна". В 1981-м вышла самая известная пластинка шансонье - "В шумном балагане".