Названа дата похорон Вилли Токарева

Певца, автора песен и актера Вилли Токарева, скончавшегося вчера на 85-м году жизни от - предположительно - рака, похоронят 7 августа.

Где именно - пока не определено. Также на настоящий момент не названо место проведения гражданской панихиды.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на народного артиста России, певца, актера и телеведущего Николая Тамразова. Ссылающегося, в свою очередь, на родных покойного.

"Ориентировочно похороны будут в среду. Где будет панихида, пока неизвестно", - процитирован Тамразов.

Ранее сообщалось, что на смерть Токарева высказались Лоза и Шнуров.