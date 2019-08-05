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Названа дата похорон Вилли Токарева

Поп-музыка
    05.08.2019, 15:23
Текст:   Олег Усков

Певца, автора песен и актера Вилли Токарева, скончавшегося вчера на 85-м году жизни от - предположительно - рака, похоронят 7 августа.

Где именно - пока не определено. Также на настоящий момент не названо место проведения гражданской панихиды.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на народного артиста России, певца, актера и телеведущего Николая Тамразова. Ссылающегося, в свою очередь, на родных покойного.

"Ориентировочно похороны будут в среду. Где будет панихида, пока неизвестно", - процитирован Тамразов.

Ранее сообщалось, что на смерть Токарева высказались Лоза и Шнуров.

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