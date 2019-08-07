Премьер-министр Японии встретился с главой Пентагона

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел встречу с министром обороны США Марком Эспером. Переговоры состоялись в среду в рамках официального визита шефа Пентагона в Токио.

"Союзнические узы Японии и Америки крепки как никогда раньше", - заявил на встрече Абэ, подчеркнув, что Токио будет и впредь "укреплять сдерживающую мощь японо-американского альянса", - цитирует агентство Kyodo.

Со своей стороны Эспер отметил, что США настроены завершить денуклеаризацию КНДР. Он также поддержал стремление Японии добиться от Пхеньяна прояснения судеб японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами в 70-е и 80-е годы прошлого столетия, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в среду с главой Пентагона также встретится министр обороны Японии Такэси Ивая. По данным агентства Kyodo, Эспер может попросить японцев присоединиться к коалиции по патрулированию Ормузского пролива. Он также попробует убедить Токио в необходимости сохранения соглашения об обмене разведданными по КНДР между Японией и Южной Кореей, несмотря на торговые и политические противоречия двух стран.

Отметим, что министр обороны США совершает поездку по странам Азиатско-тихоокеанского региона. Он также посетит Австралию, Новую Зеландию, Монголию и Южную Корею.