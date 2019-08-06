Великобритания присоединилась к коалиции США в Ормузском проливе

Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе, в водах которого недавно произошло несколько инцидентов с танкерами, спровоцировавших военную напряженность между Ираном и странами Запада.

По словам министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, Великобритания полна решимости обеспечить защиту своего судоходства. Именно поэтому было принято решение присоединиться к новой морской коалиции, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Press Association.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с США и другими странами для поиска международного решения проблем в Ормузском проливе", - подчеркнул Уоллес.

Ранее, напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Вашингтон выстраивает коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Помпео назвал это "сдерживающими действиями" для Ирана и подчеркнул, что США хотят не войны с Ираном, а, чтобы Тегеран изменил свое поведение. Вашингтон убежден, что к коалиции присоединятся многие государства.