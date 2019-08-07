Путин призвал Зеленского исключить обстрелы Донбасса

Президенты России и Украины обсудили процесс урегулирования на юго-востоке Украины и перспективы взаимодействия в "нормандском формате". Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева.

Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины. "Была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Для деэскалации конфликта нужно, прежде всего, исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения, подчеркнул Путин. "Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса", - говорится в сообщении пресс-службы президента России. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы.

Лидеры условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц. Также главы государств обсудили перспективы взаимодействия в "нормандском формате".