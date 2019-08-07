ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Соболь

Центризбирком на своем заседании постановил отказать в удовлетворении жалобы Любови Соболь , которая требовала восстановить ее на выборах в Мосгордуму.

Свое выступление на заседании ЦИК самовыдвиженец Любовь Соболь начала с того, что потребовала восстановить ее на выборах в Москве на основании закона. На основании какого именно закона, кандидат не уточнила. Аргументов не привел и ее представитель Александр Помазуев, зато он обвинил главу ЦИК в неуважении Конституции. "Я не могу пренебрегать той Конституцией, в написании которой принимала участие", - спокойно парировала Элла Памфилова.

Ответила глава ЦИК и на другие политические претензии кандидата (поскольку юридических не было). "Отношение к справке МВД - мы не штампуем решение комиссии автоматически. Мы сверяем с оригиналами подписных листов. И я это неоднократно говорила, просто вы слышите только себя", - заметила Элла Памфилова.

Высказала она и мнение о так называемой независимой почерковедческой экспертизе, которой кандидат хотел доказать чистоту своих подписей. "У вас сейчас есть основания взыскать в суде те 4 миллиона рублей, которые вы заплатили за недобросовестную экспертизу по копиям документов. Ни один уважающий себя эксперт не берется за такую работу", - сказала глава ЦИК. Профессиональные почерковеды работают только с оригиналами подписных листов.

После перепроверки в ЦИК пришли к заключению, что "не менее 388 подписей в поддержку Соболь признаны недействительными совершенно обоснованно". В их числе - шесть "мертвых душ". "Можете объяснить их появление в ваших подписных листах?" - спросил кандидата зампред ЦИК Николай Булаев. Любовь Соболь рассказала, что "подписи собирали в проливной дождь и в жару", "старались выявить всех засланных провокаторов, токсичных сборщиков и токсичных избирателей". "Видимо, не выявили 6 человек, которые, видимо, принесли нам поддельные паспорта", - произнесла Соболь.

В ЦИК предложили кандидату инициировать объективное расследование этой ситуации. "У меня к вам предложение - давайте мы вместе с вами напишем в Следственный комитет заявление на тех сборщиков, которые принесли эти подписи", - сказал Николай Булаев, обращаясь к кандидату. На конкретное предложение разобраться в ситуации Соболь вновь ответила лозунгами, а от проведения расследования отказалась.

Всего же по результатам рассмотрения жалобы и перепроверки подписей ЦИК предложил засчитать в пользу Соболь 8 подписей. Но 231-й не хватает: для регистрации нужна 4491 подпись, достоверными признано 4260. В результате постановлением ЦИК требования кандидата оставлены без удовлетворения.

Добавим, что в ходе рассмотрения жалобы Элла Памфилова была вынуждена постоянно напоминать кандидату и ее представителю, которые грубо перебивали других выступающих, о необходимости вести себя прилично: "Вы находитесь в ЦИКе и есть регламент", "не срывайте заседание", "не прерывайте нашу работу".