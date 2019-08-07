Жалоба каждого незарегистрированного в Москве кандидата сначала детально рассматривалась рабочей группой ЦИК, а уже затем была вынесена на заседание комиссии. По каждой жалобе ЦИК провел перепроверку подписных листов, с результатами которой познакомил кандидатов. Причем на площадке ЦИК работали свои эксперты-почерковеды. "Не те, которые работали с окружными комиссиями и в Мосгоризбиркоме. У нас работала группа экспертов высшей квалификации", - подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

На заседании ЦИК еще раз выслушал позицию кандидатов. Так, представитель Дмитрия Гудкова Виталий Венидиктов поставил под сомнение результаты почерковедческой экспертизы, проведенной окружной и городской комиссиями. "У нас, - сказал он, - собраны 244 заявления от граждан о том, что они собственноручно проставили даты и подписи в листах". Комментируя это, зампред ЦИК Николай Булаев обратил внимание на несоответствие почерка человека в подписном листе и в сделанном позже его же заявлении. "Я не говорю, что таких случаев много. Я говорю о том, что они есть, - сказал Булаев. - И возникает вопрос - люди действительно хотели доказать истину?"

Представитель кандидата также был недоволен проверкой по базе МВД, по его мнению, эта процедура "не позволяет достоверно проверить подпись", поскольку ошибки встречаются как в самой базе, так и при вводе данных. В ЦИК ответили, что проверяли ошибки ввода, специально сверяя данные, введенные в ГАС "Выборы", с оригиналами подписных листов. И те подписи, которые ранее были отбракованы по причине технической ошибки, кандидату Гудкову были возвращены.

По результатам перепроверки достоверными у Гудкова признаны 5017 подписей, для регистрации на выборах нужно 5315. Не хватило 298 подписей.

Самовыдвиженец Любовь Соболь свое выступление начала с того, что потребовала восстановить ее на выборах в Москве на основании закона. На основании какого именно закона, кандидат не уточнила. Аргументов не привел и ее представитель Александр Помазуев, зато он обвинил главу ЦИК в неуважении Конституции. "Я не могу пренебрегать той Конституцией, в написании которой принимала участие", - спокойно парировала Элла Памфилова.

Ответила глава ЦИК и на другие политические претензии кандидата (поскольку юридических не было). В частности, высказала мнение о так называемой независимой почерковедческой экспертизе, которой кандидат хотел доказать чистоту своих подписей. "У вас сейчас есть основания взыскать в суде те 4 миллиона рублей, которые вы заплатили за недобросовестную экспертизу по копиям документов. Ни один уважающий себя эксперт не берется за такую работу", - сказала глава ЦИК. Профессиональные почерковеды работают только с оригиналами подписных листов.

После перепроверки в ЦИК пришли к заключению, что "не менее 388 подписей в поддержку Соболь признаны недействительными совершенно обоснованно". В их числе - шесть "мертвых душ". "Можете объяснить их появление в ваших подписных листах?" - спросил кандидата Николай Булаев. Любовь Соболь рассказала, что "подписи собирали в проливной дождь и в жару", "старались выявить всех засланных провокаторов, токсичных сборщиков и токсичных избирателей". "Видимо, не выявили 6 человек, которые, видимо, принесли нам поддельные паспорта", - произнесла Соболь.

В ЦИК предложили кандидату инициировать объективное расследование этой ситуации. "Давайте мы вместе с вами напишем в Следственный комитет заявление на тех сборщиков, которые принесли эти подписи", - предложил Булаев. На конкретное предложение разобраться в ситуации Соболь вновь ответила лозунгами, а от проведения расследования отказалась. После перепроверки ЦИК предложил засчитать в пользу Соболь 8 подписей. Но 231-й не хватает: для регистрации нужна 4491 подпись, а достоверными признано 4260. В результате постановлением ЦИК требования кандидата оставлены без удовлетворения.

Самовыдвиженцу Александру Руденко для допуска на выборы не хватило порядка 900 чистых подписей, а Елене Русаковой, выдвинутой партией "Яблоко", - около 300.

В ЦИК отметили, что почти у всех незарегистрированных кандидатов в подписных листах были "мертвые души". "У всех кандидатов, у кого в подписных листах есть умершие, даты о смерти граждан укладываются в срок до марта 2019 года, - отметил Николай Булаев. - Поэтому мы можем утверждать, что использовались актуальные базы данных для фальсификации подписных листов".