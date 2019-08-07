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07.08.2019 19:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Одни собирают подписи, другие - митинг

На выборах в Мосгордуму зарегистрировались 62 самовыдвиженца. Как они собрали подписи
Текст: Дмитрий Туманский
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(7932)
Пока незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму собирают несанкционированные митинги и пытаются объяснить, почему среди подписей в их поддержку оказались автографы умерших и несуществующих людей, предвыборная кампания в Москве продолжается. В ней, напомню, участвует 233 кандидата, то есть на одно кресло в городском парламенте претендуют 5,1 человека. Многим из них, включая 62 самовыдвиженца, пришлось собирать в свою поддержку подписи горожан - нужно было заручиться поддержкой трех процентов избирателей в округе. Корреспондент "РГ" решил выяснить, как они выстраивали эту работу и боролись с браком в подписных листах.

В Мосгоризбиркоме рассказали, что в среднем самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий нужно было собрать в свою поддержку от 4,5 до 5,5 тысячи подписей. Времени на это кандидатам дается месяц, поэтому обычно работа начинается сразу после старта избирательной кампании, а подготовка стартует еще раньше. Если упустить время, то можно просто не успеть собрать нужное число автографов - с этим столкнулись многие кандидаты, не рассчитавшие силы.

Фото: Соцсети
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Кандидат в депутаты по 35-му избирательному округу Наталия Метлина в разговоре с "РГ" назвала сбор подписей вторыми выборами - по ее словам, пройти этот фильтр оказалось очень непросто и пришлось задействовать все ресурсы. В ее команде работали 72 сборщика, на протяжении трех недель они упорно собирали автографы, занималась этим и сама Метлина. "Дело в том, что люди, особенно пожилые, очень боятся давать свои паспортные данные, во многом из-за частых случаев мошенничества, - объясняет она. - Это проблема номер один. Кроме того, неизбежны ошибки - где-то сборщик укажет не тот корпус в адресе дома, где-то не ту цифру в паспортных данных. Все это необходимо выверять и при необходимости вычеркивать".

Вычеркивать подписи приходилось и позже, на этапе подачи подписных листов - среди них выбирали самые "чистые". При этом окружная избирательная комиссия все равно забраковала около 200 автографов, данных в поддержку Метлиной. Это не стало критичным, поскольку вместо необходимых 5,2 тысячи подписей кандидат сдала 5,7 тысячи.

Пройти фильтр получилось утех, кто сформировал сильную команду, обучил сборщиков и контролировал их работу

А кандидат по округу N 36 Ольга Шарапова вспоминает - ей приходилось самой вычеркивать многие подписи людей, которых она лично знала. "Мы сидели с юристами ночами и самым внимательным образом изучали подписные листы, - говорит она "РГ". - Иногда было очень обидно - я знаю этого человека, я сама брала эту подпись, а юристы бракуют ее из-за помарок или малейших неточностей. Мы всего собрали более 6000 подписей, а сдали в комиссию только 4787 - остальные забраковали сами".

Шарапова вспоминает, что готовиться к сбору подписей начали еще за два месяца до старта кампании. Отбор волонтеров в команду сборщиков был непростым - к нему даже привлекли психологов. Предстояло найти коммуникабельных людей, подготовить для них маршруты, проработать ответы на популярные вопросы и дать другие инструкции.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Чем больше москвичей проголосуют, тем более легитимной станет Мосгордума

Преобладающую часть подписей собрали во время поквартирных обходов, но много автографов люди оставили и на пикетах возле станций метро, остановок общественного транспорта и в других людных местах. А потом автографы проверяли в несколько этапов - сначала их изучала сама Шарапова, а после в дело вступали юристы. "Мое глубокое убеждение, что сбор подписей - это кропотливая работа команды, - подчеркивает Шарапова. - Было положено очень много сил и энергии, причем работать приходилось в очень сжатые сроки. Я прекрасно понимала, что не имею права на ошибку и меня могут снять с выборов просто из-за плохой работы по сбору подписей".

Словом, пройти фильтр получилось у тех, кто собрал сильную команду, обучил сборщиков и контролировал их работу. Большое значение имело и число собранных подписей в целом - некоторые кандидаты сдавали в комиссии лишь немногим больше обязательного числа автографов и, когда сталкивались с отбраковкой, оказывались в патовой ситуации. Им не хватало пары сотен подписей, но это было критичным. Другие и вовсе не стали подавать документы, поскольку не смогли собрать нужного числа подписей в принципе.

Трактовать нестыковки в подписных листах окружные комиссии всегда старались в пользу кандидатов. Но все же маленькая ошибка, к примеру, в адресе могла стать критичной

При этом председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов неоднократно подчеркивал, что трактовать нестыковки в подписных листах всегда старались в пользу кандидатов. Но все же ошибка в адресе, к примеру, могла стать критичной - ведь система показывала, что такой человек здесь не живет. А проверяли подписи сразу по двум информационным системам - ГАС "Выборы" и базе миграционного управления МВД.

Высокая доля брака в подписных листах стала основной причиной, по которым кандидатам отказывали в регистрации. Всего отказ получили 57 человек, из которых 18 представляли политические партии и 39 выдвинулись сами. Максимально допустимая доля брака в подписях составляла10% - при ее превышении в регистрации кандидату отказывали. Интересно, что число отказов на этих выборах было вдвое меньше, чем пять лет назад, когда москвичи выбирали прежний состав Мосгордумы. Тогда, напомню, не зарегстрировали 107 кандидатов, а сейчас лишь 57.

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