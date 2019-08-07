На месте убийства Михаила Круга провели следственный эксперимент

В Твери сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент с подозреваемым в доме, где было совершено убийство известного певца Михаила Круга. Об этом со ссылкой на сестру музыканта Ольгу Медведеву сообщает РИА Новости.

Официальных комментариев силовых структур пока нет. Однако Ольга Медведева рассказала, что следственный эксперимент был проведен в минувший вторник. Местом действия стал дом, в котором в 2002 году был застрелен Михаил Круг.

"Нас предупредили заранее, чтобы мы покинули дом, и все это время мы находились в соседнем доме, - рассказала Медведева. - Приехало много народу, в погонах и без погон. Они привезли мужчину, который ходил по участку и по дому и что-то показывал, это снимали на видеокамеру".

Вероятно, следственный эксперимент был проведен с подозреваемым, правда, пока не известно, идет ли речь о расследовании именно убийства музыканта.

Отметим, что Ольга Медведева также является исполнительным директором творческого наследия Михаила Круга.

"Нам ничего не объясняли, нам не рассказывали ни о каких результатах и ничего не обещали. Мы не знаем результатов этого следственного эксперимента", - добавила она.

Справка "РГ"

Михаил Круг (настоящая фамилия Воробьев) - бард и поэт. Родился 7 апреля 1962 года. Поклонники называли его "королем русского шансона". Автор и исполнитель хита "Владимирский централ". В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года на дом Круга в Твери было совершено нападение. На следующий день, 1 июля, певец скончался.