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07.08.2019 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На месте убийства Михаила Круга провели следственный эксперимент

Текст: Денис Передельский
Михаил Круг. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Михаил Круг. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Михаил Круг. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

В Твери сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент с подозреваемым в доме, где было совершено убийство известного певца Михаила Круга. Об этом со ссылкой на сестру музыканта Ольгу Медведеву сообщает РИА Новости.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Официальных комментариев силовых структур пока нет. Однако Ольга Медведева рассказала, что следственный эксперимент был проведен в минувший вторник. Местом действия стал дом, в котором в 2002 году был застрелен Михаил Круг.

"Нас предупредили заранее, чтобы мы покинули дом, и все это время мы находились в соседнем доме, - рассказала Медведева. - Приехало много народу, в погонах и без погон. Они привезли мужчину, который ходил по участку и по дому и что-то показывал, это снимали на видеокамеру".

Вероятно, следственный эксперимент был проведен с подозреваемым, правда, пока не известно, идет ли речь о расследовании именно убийства музыканта.

Отметим, что Ольга Медведева также является исполнительным директором творческого наследия Михаила Круга.

"Нам ничего не объясняли, нам не рассказывали ни о каких результатах и ничего не обещали. Мы не знаем результатов этого следственного эксперимента", - добавила она.

Справка "РГ"

Михаил Круг (настоящая фамилия Воробьев) - бард и поэт. Родился 7 апреля 1962 года. Поклонники называли его "королем русского шансона". Автор и исполнитель хита "Владимирский централ". В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года на дом Круга в Твери было совершено нападение. На следующий день, 1 июля, певец скончался.

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