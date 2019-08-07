Следствие, которое идет в связи с беспорядками на улицах Москвы, в самом разгаре - допрашиваются свидетели и участники, отсматриваются километры записей с городских камер видеонаблюдения. Адвокаты готовятся на следующей неделе обжаловать аресты первых подозреваемых. Кое-кого успели объявить в розыск.

Так, правоохранители ищут Сергея Фомина. Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила корреспонденту "РГ", что Фомин скрылся от следствия.

Напомним, для тех, кто не в курсе, Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы беспрепятственно пройти мимо оцепления.

А 7 августа оперативники пришли с обыском к знакомым Сергея Фомина. На сегодняшний день по делу о беспорядках 27 июля арестованы девять человек.

Еще одним заметным участником несанкционированной акции оказался Кирилл Жуков. Его задержала московская полиция. Жукову 28 лет. Его следователи проверяют по статье 318 УК РФ - "применение насилия против представителей власти". В СК его уже допросили. Личность Жукова установили по видеозаписи, на которой видно, как Жуков попытался схватить одного из сотрудников ОМОНа за забрало шлема.

В Сети появилось видео, на котором Егор Жуков рассказывает, как необхо­димо устраивать провокации во время несогласованных акций

А еще Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК, в нем уже 10 обвиняемых: Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло, Евгений Коваленко, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев и Сергей Фомин. Девять из них уже арестованы.

По версии следствия, участники акции "применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце".

Кроме того, после акции возбудили три дела о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК). По одному из них уже отправили в СИЗО участника мероприятия Евгения Коваленко.

Имя 21-летнего студента Высшей школы экономики и по совместительству видеоблогера Егора Жукова чаще других мелькает в прессе, когда пишут о задержанных за участие в незаконных акциях. Оказалось, это неспроста - его коллеги всеми силами пытаются сделать из него героя, узника совести, борца с режимом. Студент-отличник, который всегда вел себя тихо и мирно, а если и призывал к чему-то, то только к законным методам протеста. Именно в таком ключе пишут о молодом человеке в интернете, да и в некоторых СМИ. Более того, появилась даже информация, что Жукова задним числом пытаются трудоустроить журналистом в одно из либеральных изданий. Чтобы представить картину так, как будто он был на митинге по заданию редакции.

Однако на днях в интернете появилось видео, происходящее на котором совсем не увязывается с навязываемым образом парня. На кадрах, которые опубликовал политолог Армен Гаспарян, Жуков рассказывает, как необходимо устраивать провокации во время несогласованных акций. "Перекрытие дорог - важнейшая тактика, поскольку позволяет словно перекрыть движение крови по телу города. Любой город живет за счет своей логистической системы, оттого массовое вмешательство в его функционирование очень часто заканчивается фатально", - рассказывает в видеоинструкции студент.

"Знакомьтесь, Егор Жуков - один из организаторов провокаций на протестных акциях в Москве 27 июля. Именно такие люди, как он, ответственны за перекрытые дороги и опоздание "скорых", - прокомментировал выложенное видео Гаспарян.

Немного позднее появилось еще одно видео, на котором парень уже применяет свои знания на практике. На видеоролике видно, как Жуков руководит толпой, собравшейся в Камергерском переулке напротив МХТ имени Чехова. Парень активно подначивает собравшихся, умело провоцируя их громкими речовками на наступление на ряды полицейских и росгвардейцев. Сомнения же в необходимости атаковать силовиков, которые робко произносили некоторые собравшиеся, молодой человек нещадно подавлял. Под руководством студента протестующие в итоге направились к бойцам правоохранительных органов, бросая в них бутылки и камни.

Возникает вопрос, откуда у молодого москвича такие необычные навыки. И ответ на него тоже легко находится в Сети. Оказывается, с 27 апреля по 1 мая в период "бархатной революции" в Армении студент находился в Ереване. Жуков после этого в своем видеоблоге даже публиковал пост под названием "Почему у Армении получилось?". В период же с 4 по 8 марта, по данным СМИ, Жуков принимал участие в "форуме молодых лидеров" в Черногории, организованном Национальным демократическим институтом США. А в начале марта 2019 года он летал в Ригу на конференцию "Открытой России" - движения небезызвестного Михаила Ходор­ковского.

Вот там парень, выходит, и получил опыт модератора незаконных акций, который в итоге привел его за решетку.

Если копнуть более раннюю биографию Егора Жукова, еще до времен его "активного сопротивления режиму", то выясняется, что сначала он был сторонником Алексея Навального, но потом переметнулся к Дмитрию Гудкову. Жуков выдвигался в Мосгордуму по четвертому избирательному округу как независимый кандидат от "команды Дмитрия Гудкова". Но спустя несколько месяцев принял решение отказаться от выдвижения и поддержать других кандидатов.

И еще любопытная деталь - студент Жуков является ярым противником любых социальных программ. О чем не стесняется публично говорить. "Широкое вмешательство в экономику под предлогом увеличения финансирования социальных программ гарантированно подрывает предпринимательскую инициативу. Расширение социальных программ увеличивает количество тех, кто считает, что кто-то обязан о них заботиться. В итоге в обществе становится меньше предпринимателей и больше нахлебников, а это очень сильно подрывает экономику", - говорил блогер в интервью студенческому изданию.

Другими словами, парню не нравится, что государство дотирует ветеранов, инвалидов, многодетные и малоимущие семьи.

Напомним, по версии следователей, 21-летний видеоблогер 27 июля во время участия в незаконной акции руководил толпой и призывал людей к совершению незаконных действий. 2 августа молодой человек был арестован на срок до 27 сентября в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

Прямая речь

Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, адвокат:

- Я вчера семь часов отсидел на рабочей группе Центризбиркома по рассмотрению жалоб. По-моему, все очень убедительно было показано журналистам, общественникам, экспертам, что есть проблема в поданных документах - неполный комплект, некачественные, бракованные подписи. Брак превышает положенную норму. Поэтому те, кто хочет вникнуть в суть вопроса, кто хочет действовать в правовом поле, для них более чем понятно, что никаких оснований для акций нет. И люди просто плохо подготовились, сэкономили на юристах, на грамотных сборщиках подписей. Вчера, например, одна кандидат сняла свою жалобу. До этого еще одна кандидат поступила также. То есть те, кто смотрит трезво и объективно, соглашаются с доводами ЦИКа. Те же, кто настроен на продолжение пиара, на бузу с прицелом на выборы в Госдуму, кто хочет из себя сделать жертву режима, те будут продолжать протестные акции.

Надо усиливать общественный контроль за днем голосования. Больше общественных наблюдателей, наблюдателей от политических партий, больше журналистов на избирательные участки. Естественно, активность избирателей, которые сами все своими глазами увидят и сделают свой выбор.

Я, по своим наблюдениям, скажу, что 27 июля были попытки организации массовых беспорядков. До самих массовых беспорядков не дошло, поскольку полиция не допустила этого. Но вот эти признаки - прорыв оцепления, перекрытие трассы, забрасывание полиции камнями, бутылками - эти признаки организации.