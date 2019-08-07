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07.08.2019 21:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Объявлены в розыск двое участников митинга 27 июля в Москве

Текст: Иван Петров

Кроме 36-летнего Сергея Фомина, "прославившегося" тем, что сбежал из оцепления, взяв чужого годовалого малыша, в розыск объявлен еще один фигурант. Речь об участниках и организаторах незаконных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля. Об еще одном скрывшемся фигуранте стало известно на совещании в Следственном комитете РФ, которое провел в среду председатель СКР Александр Бастрыкин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Заслушав доклады подчиненных о ходе расследования дел о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы, применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также о легализации средств, заведомо приобретенных преступным путем, Бастрыкин поручил передать эти дела для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России.

Ранее дело о массовых беспорядках и серия дел о применении насилия в отношении полицейских и росгвардейев были соединены в одно производство.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По данным следствия, в настоящее время по указанным делам задержаны 9 фигурантов. Всем им уже предъявлено обвинение - кому-то по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), другим - по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). В СК называют имена всех задержанных - это Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. Все они по решению суда отправлены в следственный изолятор.

Еще двое мужчин, участвовавших, как отмечают в СК, в июльских беспорядках, находятся в розыске. Один из них 36-летний Сергей Фомин. Имя второго не называется.

Отмечается, что следователи тщательно анализируют видеозаписи с мест массовых беспорядков. Будут исследоваться и кадры с мероприятий, состоявшихся 3 августа. Так, уже допрошены в качестве свидетелей более 800 человек из числа задержанных 3 августа в административном порядке. "Анализ собранных материалов свидетельствует о том, что свыше половины из них иногородние", - подчеркнули в Следственном комитете.

Напомним, аналогичные данные приводили в МВД по итогам незаконной акции 27 июля.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Кроме того в СК напоминают об ответственности, к которой могут быть привлечены подростки, участвующие в незаконных массовых мероприятиях. "Следствию достоверно известно, что на несанкционированном мероприятии присутствовали несовершеннолетние.

Действующее законодательство предусматривает как уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, так и правовые последствия для самих несовершеннолетних, которые впоследствии могут негативно отразиться на их будущем", - отметили в СКР.

Ранее аналогичные предостережения озвучили в прокуратуре Москвы.

В конце оперативного совещания Александр Бастрыкин поручил подчиненным установить размер ущерба, причиненного незаконными акциями гражданам, организациям и имуществу города Москвы.

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