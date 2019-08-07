Орловчанка отсудила за ржавчину на иномарке 1,5 миллиона рублей

Жительнице Орла удалось взыскать с производителя Kia Rio - компании "Хенде Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) 1,56 миллиона рублей за производственный дефект автомобиля. Северный районный суд Орла встал на сторону потребителя, в областном суде с таким решением согласились, сообщает официальный сайт районного суда.

Женщина в 2014 году купила автомобиль Kia Rio с пятилетней гарантией. Через два года на машине появились признаки коррозии. Гарантийный ремонт делал официальный дилер компании ХММР. Однако через год автомобилю вновь потребовался аналогичный ремонт. "При прохождении технического осмотра у официального дилера 25 апреля 2018 года проявившиеся вновь дефекты были показаны мастеру. 24 июня 2018 г. с участием официального дилера был составлен акт технического состояния автомобиля, в соответствии с которым заявленные дефекты подтвердились", - говорится в сообщении.

С заключением эксперта орловчанка обратилась в компанию-производитель с требованием вернуть ей стоимость автомобиля аналогичной модели. На тот момент купленная ею модель уже не производилась. Производитель пообещал вернуть стоимость старой модели - женщина покупала машину за 616,308 тысяч рублей, а разницу между стоимостью транспорта ненадлежащего качества и стоимостью аналогичного автомобиля в размере 508,592 тысячи рублей выплачивать отказался.

Тогда женщина обратилась в суд с иском о защите прав потребителей. Она потребовала взыскать с компании 2,6 миллиона - в сумму помимо стоимости автомобиля вошли неустойка, штрафы, услуги адвокатов и 50 тысяч за моральный вред.

Судом была проведена экспертиза по определению в модельном ряде ХММР аналога старой модели, купленной орловчанкой. Установили, что прямым аналогом автомобиля Kia Rio III выпуска 2014 года является Kia Rio IV, которое производится с 2017 года по настоящее время. "Сравненные автомобили имеют незначительные габаритные и внешние отличия, однако их основные технические характеристики являются практически идентичными, что позволяет считать их аналогами", - пояснили в суде. Рыночная стоимость аналога на день проведения экспертизы составляла 1,115 миллиона рублей.

Кроме того, автотехническая экспертиза установила, что дефекты лакокрасочного покрытия имеют производственный характер - являются следствием нарушения технологии, а именно неправильной подготовки металла перед окрашиванием.

Решением суда иск орловчанки был удовлетворен частично. Так, были уменьшены суммы заявленной неустойки, штрафов и морального вреда. Итоговая сумма, которую должен выплатить производитель потребителю, сложилась в 1,56 миллиона рублей. Это решение районного суда обжаловали обе стороны. Однако коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила решение первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы компании и женщины - без удовлетворения.