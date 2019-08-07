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07.08.2019 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд удовлетворил прошение об УДО экс-замминистра культуры Пирумова

Текст: Владимир Полетаев
Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова об условно-досрочном освобождении (УДО) своего подзащитного по "делу реставраторов". Правда, на свободу бывший госслужащий выйти не сможет, поскольку фигурирует еще в одном уголовном деле. В рамках расследования второго дела он останется в СИЗО.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Напомним, экс-чиновник первоначально был осужден по "делу реставраторов" за участие в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

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Он получил полтора года колонии. Но по требованию прокуратуры, которая сочла срок в 1,5 года слишком мягким для организатора хищений на сотни миллионов рублей, Мосгорсуд в конце января ужесточил срок наказания до 3 лет колонии.

В мае 2018 года Пирумов стал подозреваемым по второму уголовному делу, на этот раз - о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о сумме в 450 миллионов рублей. Причем двое других фигурантов - бывший глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников - тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора. Впоследствии бежавший за границу Мазо был объявлен в международный розыск, Колесников - арестован. В апреле 2019 года Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.

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Между тем правоохранительные органы задержали генерального директора компании "Мехстройтранс" Валерия Рогова - еще одного предполагаемого фигуранта дела о хищении при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Басманный суд Москвы по этому же делу заключил под стражу на два месяца другого фигуранта - бывшего председателя правления банка "Нефтяной альянс" Олега Григора.

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