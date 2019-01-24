Григорию Пирумову пересмотрели первый приговор

Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову по его первому делу, известному как "дело реставраторов".

Ранее Дорогомиловский суд приговорил Пирумова к полутора годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Его признали виновным в хищении около 164 млн бюджетных рублей, которые были выделены на реставрацию различных культурно-исторических объектов.

При этом Пирумов был освобожден от срока в колонии, так как он фактически отбыл его, находясь под следствием. Остальные семь фигурантов дела реставраторов также были освобождены, как и Пирумов, от реального наказания или получили условные сроки.

С мягким приговором не согласилась прокуратура, которая просила пять лет заключения для экс-министра и подала апелляцию на пересмотр дела в Мосгорсуде.

В итоге апелляционная инстанция Мосгорсуда изменила приговор Дорогомиловского суда и назначила экс-чиновнику 3 года лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей, а также лишила его госнаграды. Речь идет о медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II-й степени. При этом Пирумову засчитали срок его почти полуторагодового содержания под стражей с 2016 по 2017 год из расчета 1 день - за полтора дня в колонии общего режима.

Правда, для самого Пирумова это мало что меняет - сейчас он находится в СИЗО и проходит фигурантом уже по второму делу - о мошенничестве на 450 миллионов рублей при строительстве новых корпусов "Эрмитажа".

По данным следствия, Пирумов и подельники заключили госконтракт, не собираясь его исполнять. Деньги же перевели на счета подконтрольных фирм.