Новости

Жириновский: Несанкционированные митинги создают угрозу для жизни и здоровья обычных граждан 11:22
"Манчестер Юнайтед" оштрафовал Лукаку на 435 тысяч евро 11:17
В Томске при столкновении трех автобусов пострадали два человека 11:15
Опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии 11:15
Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию 11:14
Макрону предложили оценить Крымский мост на машине, а не с воздуха 11:11
В Карелии пройдет матч в память о погибшей команде "Пахтакор" 11:10
В Новосибирске задержали рейс в Сеул из-за сообщения о террористке 11:09
Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе 11:07
Белорусы лидируют после первого этапа конкурса "Снайперский рубеж" 11:05
Представитель Вилли Токарева прокомментировала ситуацию с его похоронами 11:03
На месте убийства Михаила Круга провели следственный эксперимент 11:00
В Подмосковье автобус насмерть сбил двоих пешеходов 10:56
Пропавших сестер нашли в Благовещенске 10:50
Первые фото Hyundai Creta, которая может появиться в России 10:41
В США впервые создали общедоступную карту для оценки риска рака кожи 10:37
В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной 10:34
Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции 10:33
В Волгограде задержали таксиста с килограммом героина 10:32
Валентин Гафт попал в больницу с инсультом 10:25
В Ингушетии ликвидировали планировавшего теракт боевика 10:19
В Пермском крае 20 тысяч человек остались без света из-за урагана 10:16
В Магнитогорске неизвестные подорвали машину с водителем 10:15
В Перми построят 300-метровую скамейку 10:13
Видео: ураган швырнул две машины навстречу друг другу 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 09:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зачем священнику рояль

В храме после молитвы звучит барочная музыка
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 173(7931)
В субботу, 10 августа, в селе Подмоклово неподалеку от Серпухова целый день будет звучать музыка. Старинная русская и народная, фольклорная. Фестивалей в модном формате open-air проводится сейчас много. Так стоит ли ехать за сотню километров от Москвы ради такого зрелища? Уверена, стоит. И сейчас постараюсь объяснить почему.
Теперь под аркадой обновленного храма звучит не только духовная, но и классическая барочная музыка. Фото: Ирина Невинная Теперь под аркадой обновленного храма звучит не только духовная, но и классическая барочная музыка. Фото: Ирина Невинная
Теперь под аркадой обновленного храма звучит не только духовная, но и классическая барочная музыка. Фото: Ирина Невинная

В первый раз церковь Рождества Богородицы на высоком берегу Оки в Подмоклове я увидела лет шесть назад. И это было горькое зрелище: облезлые стены, заколоченный вход, полуразрушенные скульптуры апостолов на высокой ротонде. И все же с первого взгляда было ясно - храм уникальный и по красоте, и, как узнала я чуть позже, по истории его создания.

Строили его русские мастера по заказу сподвижника Петра I князя Григория Долгорукова. В молодые годы князь был капитаном "потешного" Преображенского полка, участвовал в Азовских походах. А по окончании войны был отправлен Петром в Италию изучать военно-морское дело. А вернувшись домой, решил построить на русской земле православный храм, но в стиле барокко. Так в Подмоклове появилась церковь, почти точная копия итальянского храма, изображенного на картине Рафаэля Санти "Обручение Девы Марии" (1504 год, галерея Брера, Милан).

Церковь в Подмоклове точно сошла с картины Рафаэля Санти "Обручение Девы Марии". Фото: wikipedia.org

Славен храм и другими чудесами - так, его украсили выполненные русскими мастерами скульптуры 12 апостолов и четырех евангелистов. А еще в старые времена подмокловская церковь прославилась скандальной деталью: в ней на одной из икон в качестве страдающего в аду грешника был изображен поэт и дуэлянт Михаил Лермонтов.

Как же хорошо, что нашлись люди, решившие спасти храм. И сейчас, хотя реставрационные работы еще продолжаются, церковь преобразилась. Более того, настоятель храма протоиерей Дионисий Крюков теперь несколько раз в год организует в Подмоклове музыкальные фестивали.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
В Зауралье собирают деньги на восстановление старинной церкви

Прошлым летом здесь звучала струнная барочная музыка и уникальный старый рояль, восстановленный мастером-энтузиастом. В этот раз классическую программу дополнит фольклор, рассказала дочь священника и художественный руководитель фестиваля Вера Воронежская.

Звезды сошлись так, что служивший в пущинском храме отец Дионисий (Пущино находится неподалеку от Подмоклова) до принятия сана учился музыке. И Вера тоже музыкант- выпускница Московской консерватории. Так что, когда протоиерей Дионисий получил разрешение и стал настоятелем еще и подмокловского храма, идея расширить культурное пространство и привлечь людей посредством музыкальных фестивалей родилась сама собой.

"Я сам попросил меня сюда назначить - было жаль видеть гибнущую церковь, - рассказал отец Дионисий. - Мне очень повезло: один из жителей Подмоклова, большой патриот здешних мест, помог с бюрократическими вещами. Отдельная история была - получить финансирование на реставрацию, минкультуры пошло навстречу. Большая удача, что наш архитектор-реставратор Ирина Любимова, уникальный мастер, ведет объекты Московского Кремля, Новодевичий монастырь, Рязанский кремль. И нам она взялась помогать для души".

Церковь в Подмоклове точно сошла с картины Рафаэля Санти "Обручение Девы Марии". Фото: Ирина Невинная

"Первый фестиваль мы сделали летом 2014 года, когда храм еще стоял в лесах, - говорит Вера. - Это было спонтанно. Мы договорились с друзьями-сокурсниками устроить концерт на траве, рассказали об этом в соцсетях, позвали друзей. Покосили траву на лугу у храма - вот и вся подготовка. Но приехало неожиданно много гостей - 150-200 человек. И небольшой по плану концерт вылился в четырехчасовое действо".

В прошлом году мне повезло побывать на фестивале самой. Это был теплый праздник, с особенно заботливой и семейной атмосферой. Ребята-волонтеры встречали еще на подступах к селу: вручали план-карту фестиваля. На лужайке рядом с храмом лежали тюки сена - приятная возможность отдохнуть. Монахи из близлежащего скита привезли монастырский хлеб и холодный квас - по жаре очень удачно. И даже на случай дождя была поставлена корзина с пластиковыми плащами.

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
В Петербурге церковь Святого Владимира признали памятником

Уже познакомившись с отцом Дионисием и Верой, я поняла, почему праздник вышел таким душевным. В нем была задействована вся большая семья священника. "Да, у нас здесь, можно сказать, семейный подряд, - улыбается отец Дионисий. - Вера - главная по музыкальной части. Все, что касается еды - это супруга Татьяна. Вторая дочь Варвара, тоже будущий музыкант, занимается соцсетями и пиаром. Младшая Павла, ей 16, будет выступать в фольклорной части фестиваля. За художественное оформление отвечает Дуня - ей 21 год, у нее художественное образование, она иконописец. Фото и видеосъемку делает Верин муж Степан. Афиши рисовал племянник Филипп. Одним словом, все при деле".

Дружное семейство Крюковых волнуется и ждет гостей. Нынешний фестиваль особенный - юбилейный, пятый по счету.

Общество Религия Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной
На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка
Народный банк Китая снизил курс юаня до нового минимума
СМИ: КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей