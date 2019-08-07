В субботу, 10 августа, в селе Подмоклово неподалеку от Серпухова целый день будет звучать музыка. Старинная русская и народная, фольклорная. Фестивалей в модном формате open-air проводится сейчас много. Так стоит ли ехать за сотню километров от Москвы ради такого зрелища? Уверена, стоит. И сейчас постараюсь объяснить почему.

Теперь под аркадой обновленного храма звучит не только духовная, но и классическая барочная музыка. Фото: Ирина Невинная

В первый раз церковь Рождества Богородицы на высоком берегу Оки в Подмоклове я увидела лет шесть назад. И это было горькое зрелище: облезлые стены, заколоченный вход, полуразрушенные скульптуры апостолов на высокой ротонде. И все же с первого взгляда было ясно - храм уникальный и по красоте, и, как узнала я чуть позже, по истории его создания.

Строили его русские мастера по заказу сподвижника Петра I князя Григория Долгорукова. В молодые годы князь был капитаном "потешного" Преображенского полка, участвовал в Азовских походах. А по окончании войны был отправлен Петром в Италию изучать военно-морское дело. А вернувшись домой, решил построить на русской земле православный храм, но в стиле барокко. Так в Подмоклове появилась церковь, почти точная копия итальянского храма, изображенного на картине Рафаэля Санти "Обручение Девы Марии" (1504 год, галерея Брера, Милан).

Церковь в Подмоклове точно сошла с картины Рафаэля Санти "Обручение Девы Марии". Фото: wikipedia.org

Славен храм и другими чудесами - так, его украсили выполненные русскими мастерами скульптуры 12 апостолов и четырех евангелистов. А еще в старые времена подмокловская церковь прославилась скандальной деталью: в ней на одной из икон в качестве страдающего в аду грешника был изображен поэт и дуэлянт Михаил Лермонтов.

Как же хорошо, что нашлись люди, решившие спасти храм. И сейчас, хотя реставрационные работы еще продолжаются, церковь преобразилась. Более того, настоятель храма протоиерей Дионисий Крюков теперь несколько раз в год организует в Подмоклове музыкальные фестивали.

Прошлым летом здесь звучала струнная барочная музыка и уникальный старый рояль, восстановленный мастером-энтузиастом. В этот раз классическую программу дополнит фольклор, рассказала дочь священника и художественный руководитель фестиваля Вера Воронежская.

Звезды сошлись так, что служивший в пущинском храме отец Дионисий (Пущино находится неподалеку от Подмоклова) до принятия сана учился музыке. И Вера тоже музыкант- выпускница Московской консерватории. Так что, когда протоиерей Дионисий получил разрешение и стал настоятелем еще и подмокловского храма, идея расширить культурное пространство и привлечь людей посредством музыкальных фестивалей родилась сама собой.

"Я сам попросил меня сюда назначить - было жаль видеть гибнущую церковь, - рассказал отец Дионисий. - Мне очень повезло: один из жителей Подмоклова, большой патриот здешних мест, помог с бюрократическими вещами. Отдельная история была - получить финансирование на реставрацию, минкультуры пошло навстречу. Большая удача, что наш архитектор-реставратор Ирина Любимова, уникальный мастер, ведет объекты Московского Кремля, Новодевичий монастырь, Рязанский кремль. И нам она взялась помогать для души".

Церковь в Подмоклове точно сошла с картины Рафаэля Санти "Обручение Девы Марии". Фото: Ирина Невинная

"Первый фестиваль мы сделали летом 2014 года, когда храм еще стоял в лесах, - говорит Вера. - Это было спонтанно. Мы договорились с друзьями-сокурсниками устроить концерт на траве, рассказали об этом в соцсетях, позвали друзей. Покосили траву на лугу у храма - вот и вся подготовка. Но приехало неожиданно много гостей - 150-200 человек. И небольшой по плану концерт вылился в четырехчасовое действо".

В прошлом году мне повезло побывать на фестивале самой. Это был теплый праздник, с особенно заботливой и семейной атмосферой. Ребята-волонтеры встречали еще на подступах к селу: вручали план-карту фестиваля. На лужайке рядом с храмом лежали тюки сена - приятная возможность отдохнуть. Монахи из близлежащего скита привезли монастырский хлеб и холодный квас - по жаре очень удачно. И даже на случай дождя была поставлена корзина с пластиковыми плащами.

Уже познакомившись с отцом Дионисием и Верой, я поняла, почему праздник вышел таким душевным. В нем была задействована вся большая семья священника. "Да, у нас здесь, можно сказать, семейный подряд, - улыбается отец Дионисий. - Вера - главная по музыкальной части. Все, что касается еды - это супруга Татьяна. Вторая дочь Варвара, тоже будущий музыкант, занимается соцсетями и пиаром. Младшая Павла, ей 16, будет выступать в фольклорной части фестиваля. За художественное оформление отвечает Дуня - ей 21 год, у нее художественное образование, она иконописец. Фото и видеосъемку делает Верин муж Степан. Афиши рисовал племянник Филипп. Одним словом, все при деле".

Дружное семейство Крюковых волнуется и ждет гостей. Нынешний фестиваль особенный - юбилейный, пятый по счету.