В Москве заработала система по определению наличия у автомобилей страхового полиса ОСАГО. Камеры в автоматическом режиме смогут из потока вычленять нарушителей, не захотевших или подзабывших купить полис. Правда, получать "письма счастья" от ГИБДД такие автолюбители пока не станут. Вернее, письмо им придет, но не со штрафной квитанцией, а лишь с рекомендацией приобрести полис. И с напоминанием, что вскоре за такое нарушение придется все-таки уже раскошелиться.

Тестовую проверку новой системы запустил Центр организации дорожного движения Москвы при содействии Российского союза автостраховщиков и отдела ГИБДД по Москве.

Отмечается, что в тестировании системы по выявлению автомобилей без полиса ОСАГО задействованы все столичные камеры. Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. "В рамках тестирования системы проводился срез - порядка 7 процентов водителей ездят без полиса ОСАГО. Это соответствует информации страховщиков о водителях без полисов и с фальшивыми полисами. При этом фиксировать нарушения станут не какие-то отдельные, а все камеры Москвы", - сказал Уфимцев.

Ранее в РСА сообщили, что тестирование системы по выявлению автомобилей без полисов займет три месяца. В столичном УГИБДД сообщили, что по окончании тестового периода начнут привлекать к ответственности автовладельцев.

Сейчас столичный ЦОДД, ГИБДД и РСА обсуждают длительность возможного переходного периода, который позволил бы автовладельцам подготовиться к нововведениям. В Союзе автостраховщиков считают, что он должен составлять не меньше двух-трех месяцев.

Пока же будут приходить только уведомления - около 5 тысяч таких писем уже подготовлены к отправке. В них водителям напомнят об административной ответственности за езду на незастрахованном автомобиле.

Напомним, за управление автомобилем без заключенного договора страхования либо если срок действия страховки ОСАГО закончился, предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Если же за рулем оказывается водитель, не вписанный в полис, штраф придется заплатить в 500 рублей.

Около 5 тысяч уведомлений к отправке уже готовы. Их вскоре получат первые нарушители, зафиксированные камерами на машинах без полисов ОСАГО

В июне 2019 года парламент Кабардино-Балкарии внес в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Предлагается ввести для таких водителей санкцию в виде лишения прав. В РСА эту инициативу поддержали.

В конце мая 2018 года о запуске тестовой системы по выявлению автомобилей без ОСАГО с помощью камер видеофиксации сообщил глава ГИБДД Михаил Черников. Предполагалось проводить эксперимент в Москве, позднее в РСА сообщили, что систему будут тестировать и в Татарстане. Новая система после проведения пилота в Москве заработает и в других городах. В РСА рассчитывают, что в первую очередь кроме Казани система заработает в Санкт-Петербурге.

Подготовку к эксперименту начали полтора года назад. Все это время Российский союз автостраховщиков актуализировал базу данных полисов ОСАГО - АИС РСА. "Она формируется из сведений 60 страховых компаний, которые работают на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности. Чистота этой базы очень важна, поскольку любая ошибка в ней грозит незаслуженным штрафом и недовольством автовладельцев", - рассказал журналистам президент РСА Игорь Юргенс.

В итоге систему удалось довести до ума только к этому лету. Как пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, для исключения ошибок будет действовать двухуровневая система контроля. "Первая проверка будет осуществляться в момент, когда камера зафиксировала автомобиль. Вторая - через 10 дней. В режиме онлайн потенциального нарушителя еще раз проверят на случай, если он все-таки заключил договор ОСАГО и страховая компания передала об этом сведения в нашу систему", - сказал Уфимцев.