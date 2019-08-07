Тестовую проверку новой системы запустил Центр организации дорожного движения Москвы при содействии Российского союза автостраховщиков и отдела ГИБДД по Москве.
Отмечается, что в тестировании системы по выявлению автомобилей без полиса ОСАГО задействованы все столичные камеры. Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. "В рамках тестирования системы проводился срез - порядка 7 процентов водителей ездят без полиса ОСАГО. Это соответствует информации страховщиков о водителях без полисов и с фальшивыми полисами. При этом фиксировать нарушения станут не какие-то отдельные, а все камеры Москвы", - сказал Уфимцев.
Ранее в РСА сообщили, что тестирование системы по выявлению автомобилей без полисов займет три месяца. В столичном УГИБДД сообщили, что по окончании тестового периода начнут привлекать к ответственности автовладельцев.
Сейчас столичный ЦОДД, ГИБДД и РСА обсуждают длительность возможного переходного периода, который позволил бы автовладельцам подготовиться к нововведениям. В Союзе автостраховщиков считают, что он должен составлять не меньше двух-трех месяцев.
Пока же будут приходить только уведомления - около 5 тысяч таких писем уже подготовлены к отправке. В них водителям напомнят об административной ответственности за езду на незастрахованном автомобиле.
Напомним, за управление автомобилем без заключенного договора страхования либо если срок действия страховки ОСАГО закончился, предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Если же за рулем оказывается водитель, не вписанный в полис, штраф придется заплатить в 500 рублей.
В июне 2019 года парламент Кабардино-Балкарии внес в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Предлагается ввести для таких водителей санкцию в виде лишения прав. В РСА эту инициативу поддержали.
В конце мая 2018 года о запуске тестовой системы по выявлению автомобилей без ОСАГО с помощью камер видеофиксации сообщил глава ГИБДД Михаил Черников. Предполагалось проводить эксперимент в Москве, позднее в РСА сообщили, что систему будут тестировать и в Татарстане. Новая система после проведения пилота в Москве заработает и в других городах. В РСА рассчитывают, что в первую очередь кроме Казани система заработает в Санкт-Петербурге.
Подготовку к эксперименту начали полтора года назад. Все это время Российский союз автостраховщиков актуализировал базу данных полисов ОСАГО - АИС РСА. "Она формируется из сведений 60 страховых компаний, которые работают на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности. Чистота этой базы очень важна, поскольку любая ошибка в ней грозит незаслуженным штрафом и недовольством автовладельцев", - рассказал журналистам президент РСА Игорь Юргенс.
В итоге систему удалось довести до ума только к этому лету. Как пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, для исключения ошибок будет действовать двухуровневая система контроля. "Первая проверка будет осуществляться в момент, когда камера зафиксировала автомобиль. Вторая - через 10 дней. В режиме онлайн потенциального нарушителя еще раз проверят на случай, если он все-таки заключил договор ОСАГО и страховая компания передала об этом сведения в нашу систему", - сказал Уфимцев.