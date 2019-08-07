Водителей без ОСАГО начали вычислять в Москве с помощью камер

В Москве началось тестирование системы автоматической проверки полисов ОСАГО у автомобилистов при помощи камер. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Пока водители будут получать лишь уведомления от ГИБДД о необходимости оформить страховку, если камеры выявили отсутствие полиса. Однако позднее тем, у кого нет "автогражданки", будут приходить штрафы. По информации издания, размер штрафа составит 800 рублей.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) журналистам сообщили, что после пилотного тестирования в Москве систему внедрят и в других регионах, в частности в Казани и Санкт-Петербурге, после чего ее работа распространится на всю страну.