Новости

Якутск затянуло дымом от лесных пожаров 09:37
Водителей без ОСАГО начали вычислять в Москве с помощью камер 09:30
Росстат выяснил основные причины незанятости россиян 09:29
В Ингушетии введен режим контртеррористической операции 09:29
Эксперты назвали самую путешествующую нацию 09:24
ВЦИОМ обнаружил снижение числа россиян с кредитами 09:15
Красноярский заповедник "Столбы" снова открыли для посетителей 09:07
Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов 09:05
Видео: Двойня зубрят родилась в Минском зоопарке 09:00
УАЗ создал автомобиль для борьбы с лесными пожарами 08:55
На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка 08:45
Ученые назвали бесполезным распространенный метод выявления рака 08:41
Порошенко ночью вернулся на Украину 08:40
Определился соперник Магомедшарипова в UFC 08:27
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области 08:23
В Приморье возбуждено уголовное дело после смерти студента-медика 08:21
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом на Сахалине 08:15
Павлюченкова и Александрова выиграли на крупном турнире WTA в Торонто 07:46
Глава селекционной службы "Спартака" покинул клуб 07:33
Ученые назвали главную опасность жира на животе 07:21
ВДНХ закрасят художники-граффити 07:10
Больше 300 дач под Хабаровском оказались в зоне подтопления 06:45
Умерла бывшая популярная глава МИД Индии Сушма Сварадж 06:27
В столичном регионе потеплеет до +21 градуса 06:20
В Мексике неизвестные ограбили магазин Монетного двора на 50 млн песо 06:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 09:30
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Водителей без ОСАГО начали вычислять в Москве с помощью камер

Текст: Иван Пышечкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве началось тестирование системы автоматической проверки полисов ОСАГО у автомобилистов при помощи камер. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Автовладельцы стали чаще жаловаться на ОСАГО

Пока водители будут получать лишь уведомления от ГИБДД о необходимости оформить страховку, если камеры выявили отсутствие полиса. Однако позднее тем, у кого нет "автогражданки", будут приходить штрафы. По информации издания, размер штрафа составит 800 рублей.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) журналистам сообщили, что после пилотного тестирования в Москве систему внедрят и в других регионах, в частности в Казани и Санкт-Петербурге, после чего ее работа распространится на всю страну.

Авто Страхование Фонды, ассоциации и союзы Союзы Российский союз автостраховщиков Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка
МИД России прокомментировал отставку посла США Хантсмана
Путин: Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено
СМИ: КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей