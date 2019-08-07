Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Дилеры Lada будут продавать китайские автомобили 14:04
Орловчанка отсудила за ржавчину на иномарке 1,5 миллиона рублей 13:35
Автотуристы выбрали самые качественные дороги в России 12:21
Hyundai показала хэтчбек с X-образной стойкой 12:11
07.08.2019 13:35
Рубрика: Туризм

Водителям напомнили о запрете на выезд за границу из-за штрафов

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) рекомендует водителям проверять наличие задолженности по штрафам, в том числе за неоплату парковки, перед поездкой за рубеж. Об этом говорится в Twitter "Московского паркинга".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Введены новые льготы по налогу на авто и штраф в 100 тысяч за рыбу

Не удастся покинуть страну с долгом, к примеру, если есть несколько не погашенных штрафов ГИБДД или штраф за неуплату парковки в центре столицы. Но даже тем, кто уверен, что к ним не может быть претензий, специалисты советуют перед выездом за рубеж проверять информацию о долгах. В противном случае разбираться придется уже в аэропорту.

"Перед поездкой за рубеж рекомендуем проверять наличие задолженности по штрафам, в том числе за неоплату парковки. Сделать это можно в мобильном приложении "Парковки Москвы" и на сайте АМПП", - говорится в сообщении.