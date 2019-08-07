Водителям напомнили о запрете на выезд за границу из-за штрафов

Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) рекомендует водителям проверять наличие задолженности по штрафам, в том числе за неоплату парковки, перед поездкой за рубеж. Об этом говорится в Twitter "Московского паркинга".

Не удастся покинуть страну с долгом, к примеру, если есть несколько не погашенных штрафов ГИБДД или штраф за неуплату парковки в центре столицы. Но даже тем, кто уверен, что к ним не может быть претензий, специалисты советуют перед выездом за рубеж проверять информацию о долгах. В противном случае разбираться придется уже в аэропорту.

"Перед поездкой за рубеж рекомендуем проверять наличие задолженности по штрафам, в том числе за неоплату парковки. Сделать это можно в мобильном приложении "Парковки Москвы" и на сайте АМПП", - говорится в сообщении.