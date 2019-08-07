Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию

Директоров сети стриптиз-клубов в Ижевске, Саранске и Твери заподозрили в вовлечении девяти танцовщиц и официанток в занятие проституцией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сеть стриптиз-клубов организовал житель Удмуртии. Сотрудницы оказывали в них интимные услуги за обещанные руководителями заведений высокие зарплаты.

Организаторов и активных участников группы уже задержали полиция, региональное управление ФСБ и Росгвардия. Четверых заключили под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.