Пермские предприниматели собрали помощь для пострадавших в Тулуне

Молодые предприниматели из Перми собрали гуманитарную помощь для пострадавших при наводнении в Иркутской области.

Всего неравнодушные пермяки пожертвовали около 50 тысяч рублей, на которые были закуплены предметы первой необходимости. По итогам благотворительного сбора в затопленный город Тулун Иркутской области уехали 60 подушек, 60 одеял, 5 комплектов постельного белья.

Как отмечают организаторы сбора, не только Пермский край, но и другие регионы России отреагировали на проблему и отправили более 20 тонн гуманитарного груза.

На данный момент ситуация в Иркутской области стабилизируется. Уровень затопления снижается, однако люди пока не могут вернуться в свои дома и нуждаются в помощи. Шестого августа с пострадавшими встретился президент Владимир Путин.