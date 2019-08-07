Покалеченной в Ингушетии девочке ампутировали часть руки

Избитой девочке из Ингушетии пришлось удалить часть правой руки, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Научно- исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.

"Сегодня прошел первый этап хирургического лечения правой руки девочки, была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье", - уточнили в ведомстве, добавив, что лечение пациентки продолжается.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. В больнице ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук, а 5 июля перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством Леонида Рошаля. В столице у пострадавшей диагностировали еще и застарелые переломы ребер и травму позвоночника. Медики пришли к выводу, что левую руку ребенка удастся спасти, а правую придется ампутировать.

В причинении ребенку тяжких телесных повреждений подозревается ее тетя - 35-летняя жительница города Сунжа. Женщина задержана, против нее возбудили уголовное дело и арестовали.