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07.08.2019 19:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Покалеченной в Ингушетии девочке ампутировали часть руки

Избитой девочке из Ингушетии пришлось удалить часть правой руки, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Научно- исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.

"Сегодня прошел первый этап хирургического лечения правой руки девочки, была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье", - уточнили в ведомстве, добавив, что лечение пациентки продолжается.

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Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. В больнице ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук, а 5 июля перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством Леонида Рошаля. В столице у пострадавшей диагностировали еще и застарелые переломы ребер и травму позвоночника. Медики пришли к выводу, что левую руку ребенка удастся спасти, а правую придется ампутировать.

В причинении ребенку тяжких телесных повреждений подозревается ее тетя - 35-летняя жительница города Сунжа. Женщина задержана, против нее возбудили уголовное дело и арестовали.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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